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تركيا.. بدء هدم "أسخف مبنى بالعالم" في قهرمان مرعش

وكالة الأناضول للأنباء
قهرمان مرعش
نشر في 12.01.2022 17:27
مبنى مركز أعمال الإدارة الخاصة ببلدية قهرمان مرعش الأناضول مبنى "مركز أعمال الإدارة الخاصة" ببلدية قهرمان مرعش (الأناضول)

بدأت أعمال هدم "أسخف مبنى في العالم" وسط ولاية قهرمان مرعش التركية، بسبب شكله الغريب وكونه يحتوي على مساحات واسعة عديمة الفائدة.

وقال رئيس بلدية قهرمان مرعش خير الدين غونغور، إن مبنى "مركز أعمال الإدارة الخاصة" المؤلف من 18 طابقا، يتعرض لانتقادات واسعة باستمرار منذ بنائه قبل 30 عاما.

وأضاف أن المبنى يظهر كأول خيار في محرك البحث "جوجل" عند كتابة عبارة "أسخف مبنى في العالم" أو "أغرب مبنى في العالم"، بسبب شكله الغريب واحتوائه على مساحات بلا وظيفة، فضلا عن كونه غير متناسب مع النسيج التاريخي للمنطقة.

وأوضح أن مجلس البلدية قرر هدم المبنى وإنشاء ساحة وموقف سيارات بسعة 1500 سيارة بدلا منه، لافتا إلى أنه من المقرر أن تستغرق أعمال هدم المبنى حوالي 3 أشهر.

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