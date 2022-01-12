9 نصائح طبية للتعامل مع متحور أوميكرون

يعاني العالم من انتشار سريع لفيروس كورونا عبر متحوره الجديد أوميكرون، ما دفع منظمة الصحة العالمية للحديث عن "تسونامي" انتشار المرض عبر العالم مع تسجيل أرقام إصابات قياسية.

طبيب العائلة رامي أيوب أوغلو، قدم مجموعة من النصائح الطبية المتعلقة بسبل مواجهة سرعة انتشار أوميكرون.

واستهل أيوب أوغلو كلامه بالقول: "أوميكرون هو آخر متحور عن كوفيد 19، والأكثر تعرضًا لطفرات كورونا، إذ تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، وفي مدة قصيرة جدا تعدى انتشاره الحدود ليصبح السبب الرئيسي للإصابات والأسرع انتشارا للفيروس".

وأضاف: "من أهم المعلومات عن المتحور أنه تعرض لتغيرات كثيرة وهو مزيج غير عادي من الطفرات ومن أهم أعرضه أن 83 بالمئة من المصابين لديهم سعال و87 بالمئة من المصابين لديهم إفرازات أنفية أو احتقان، و74 بالمئة من المصابين لديهم إرهاق وتعب".

وشدد بالقول: "المتحور أوميكرون لديه أعراض خفيفة ويتركز في أعلى الجهاز التنفسي ولا يوجد له أعراض بالنسبة للرئتين".

وبين أن "انتشاره سريع في إصابة العديد من الأشخاص بالمرض بنفس الوقت، مما يؤدي إلى إرهاق القوى العاملة بالمستشفيات فيجب على الجميع أخذ التدابير اللازمة للتعامل مع أوميكرون".

وفيما يلي التدابير التي دعا لها الدكتور أيوب أوغلو لاتباعها:

1- مواصلة ارتداء الكمامات والحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي، خاصة في الأماكن المزدحمة والأفضل عدم التواجد في تلك الأماكن، أو في الأماكن المغلقة، وفي المنازل يجب تهوية الغرف 10 دقائق كل ساعتين.

2- الحصول على الجرعة المعززة للقاح كورونا التي ستساعد إلى حد ما ضد أوميكرون، وعند الحصول على الجرعة سترتفع نسبة مستوى الأجسام المضادة بشكل أعلى بكثير مما كان في ذروته بالجرعة الثانية.

3- مواصلة الحصول على لقاح كورونا.

4- الإقبال على إجراء اختبارات كورونا عند أدنى شك بالإصابة ويجب إجراء الاختبارات ومسحات الكشف.

5- العزل المنزلي حيث يجب على الشخص المصاب أن يعزل نفسه عن بقية أفراد أسرته وخصوصا في الوقت الحالي بسبب سرعة انتشار أوميكرون، وبحسب متابعتنا للمرض فإن الإصابات في تزايد مستمر ولكن لا يوجد في الحالات السريرية أو في عدد الوفيات أي زيادات.

6- أنصح الجميع بالمحافظة على قوة المناعة الجسدية عن طريق تناول الأطعمة والمشروبات التي تزيد مناعة الجسم وعلى رأسها الحمضيات والبروكلي والثوم والزنجبيل والشاي الأخضر.

7- الابتعاد عن الحزن والعصبية لأن الحالة النفسية الجيدة والسعادة تزيد من المناعة.

8- الحفاظ على نظافة الفم عن طريق غسل الأسنان مرتين على الأقل يوميا، والمضمضة المستمرة بالماء الدافئ، لأنه بحسب النتائج حتى الآن لمتحور أوميكرون أنه يتركز بنسبة عالية في الجزء العلوي للجهاز التنفسي.

9- أنصح الجميع بأخذ فيتامين "دي" وذلك لعدم تعرضنا للشمس في الشتاء وهو من أهم عناصر تقوية مناعة الجسم.