دار "سوذبيز" للمزادات يكشف عن ماسة سوداء نادرة يعتقد أنها من الفضاء

كشفت دار المزادات "سوذبيز" العالمية في إمارة دبي، الأربعاء، النقاب عن ماسة سوداء تزن 555.55 قيراط، يعتقد أنها جاءت من الفضاء.

ويعتقد أن الجوهرة النادرة التي أطلقت عليها دار المزادات اسم "الأحجية" وصلت إلى الأرض بعد اصطدام نيزك أو كويكب "ملئ بالماس" بالأرض، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأفادت دار المزادات أن وجود ماسة سوداء بهذا الحجم يعد "حدثاً نادراً للغاية"، متوقعة أن يتم بيعها بمبلغ يصل 5 ملايين جنيه إسترليني (6.8 ملايين دولار) عند عرضها للمزاد في فبراير/ شباط المقبل في لندن، بعد عرضها في دبي ولوس أنجلوس.

ويعود تاريخ الماس الأسود، المعروف أيضًا باسم ماس "كاربونادو" إلى ما بين 2.6 إلى 3.8 مليار سنة، ويحتوي على كميات ضئيلة من النيتروجين والهيدروجين، العناصر الموجودة في الفضاء بين النجوم.

كما تحتوي الألماسة السوداء أيضًا على معدن "أوسبورنيت" الموجود في النيازك.

ووصفت نيكيتا بيناني، المتخصصة في المجوهرات في "سوذبيز" في لندن، الماسة السوداء بأنها "ظاهرة طبيعية حقيقية".

وقالت في بيان صحفي، الإثنين، إن بيعها يمثل "فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لاقتناء واحدة من أندر العجائب الكونية التي عرفتها البشرية بعمر مليار سنة".

وذكرت دار المزادات أن الماسة تتميز بالرقم "خمسة"، فشكلها مستوحى من تعويذة "الخمسة"، بالإضافة إلى وزنها البالغ 555.55 قيراطًا، كما تحتوي أيضًا على 55 وجهًا.

وقالت إن الماسة ستطرح للمزاد عبر الإنترنت من 3 إلى 9 فبراير/ شباط المقبل، مشيرة إلى أنها ستقبل العملة المشفرة كوسيلة للدفع.

وتأتي هذه الخطوة عقب بيع ماسة من عيار 101 قيراط، أطلق عليها اسم "المفتاح 10138"، التي أصبحت أغلى جوهرة على الإطلاق تم شراؤها بالعملات المشفرة عند بيعها العام الماضي، وفقًا لـ "سوذبيز".