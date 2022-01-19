"لنجعل شتاءهم أدفأ".. يوتيوبر كويتي يجمع 11 مليون دولار خلال 11 يوما لتدفئة اللاجئين

نجح اليوتيوبر (صانع محتوى مرئي) الكويتي الشهير باسم "أبو فلة" في جمع 11 مليون دولار، ضمن حملة أطلقها بهدف تدفئة اللاجئين في الشتاء، وذلك خلال 11 يوما.

وقام الشاب الكويتي ببث حي على قناته عبر موقع المقاطع المصورة "يوتيوب"، طوال فترة وجوده داخل غرفة زجاجية في مدينة دبي، دون انقطاع، لجمع تبرعات لحملة باسم "لنجعل شتاءهم أدفأ".

ودشن "أبو فلة" (24 عاما) حملته في السابع من يناير/كانون الثاني الجاري بقوله: "لن نخرج من هنا (الغرفة الزجاجية) قبل أن نجمع الـ10 مليون دولار".

وتمكن اليوتيوبر الكويتي من جمع 11 مليون دولار خلال 11 يوما، ليعلن مساعدة 100 ألف أسرة من اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط خلال فصل الشتاء.

وتداول مغردون عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للحظة خروج "أبو فلة" من الغرفة الزجاجية في إمارة دبي بعد جمع التبرعات، إذ استقبله المتواجدون بتصفيق حار وتشجيع كبير.

فيما أشاد المغردون والمتابعون بالطريقة المبتكرة التي استطاع بها اليوتيوبر الكويتي جمع تبرعات بملايين الدولارات لصالح الأعمال الخيرية.

ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021، نجح "أبو فلة" في جمع مليون دولار تبرعات ضمن حملة باسم "دفي قلوبهم"، لمساعدة نحو 17 ألف شخص من اللاجئين في الشرق الأوسط، وذلك عبر بث مباشر استمر نحو 28 ساعة.

و"أبو فلة" اسم الشهرة للشاب الكويتي حسن سليمان، وهو صانع محتوى، ويوتيوبر خليجي شهير يتابعه على قناته أكثر من 23 مليون مشترك.