غزة.. عشرات الهواة يسبحون في البحر رغم انخفاض درجات الحرارة

شارك العشرات من الفلسطينيين، صباح السبت، في رياضة السباحة ببحر مدينة غزة، رغم انخفاض درجات الحرارة.

تأتي ممارسة السباحة، ضمن فعالية دعا إليها تجمّع يُطلق على نفسه اسم "عشاق وهواة السباحة في غزة"، الذي يضم فلسطينيين من فئات عمرية مختلفة، بعضهم تجاوز الـ70 عاما.

وقال محمد مُهرة (40 عاما)، المتحدث باسم التجمّع، إن هذا الفريق من "هواة السباحة، والمُنقذين، يتواجدون بشكل شبه يومي على شاطئ بحر غزة، في فصل الشتاء خاصة في أوقات المربعانية (الأربعينية التي تتميز بالبرد القارس)، للسباحة".

وأضاف، في حديثه لوكالة الأناضول: "بدأ هذا التجمّع بشخص واحد، ووصل عددهم اليوم 150 شخصا".

وأوضح مُهرة أن عدد المشاركين في فعالية السباحة، لهذا اليوم، يتراوح بين 50 إلى 60 شخصا.

وبيّن أن توجّه هذا التجمّع للسباحة في البحر رغم برودة المياه، يأتي لعلمه بـ"الفوائد الكبيرة التي تعود عليهم، ومنها تنشيط الدورة الدموية، وتقوية جهاز المناعة، وإفراغ الطاقة السلبية".

وتتراوح درجة حرارة الجو بين 9-15 درجة مئوية حيث سبق وأن حذّرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، من خطر تشكّل الصقيع، في ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد.