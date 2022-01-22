كتاب "نحو عالم أكثر عدلا" لأردوغان يلقى إقبالاً بمعرض الدوحة

شهد معرض الدوحة الدولي للكتاب في نسخته الـ31 إقبالا من مرتاديه على كتاب "نحو عالم أكثر عدلا" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المترجم إلى العربية.

وأصدرت "دار جامعة حمد بن خليفة للنشر" (خاصة) الكتاب، وهو من ترجمة نورا ياماج.

ويقع الكتاب في 195 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على فصلين رئيسيين وخاتمة، ويناقش فكرة إصلاح الأمم المتحدة، وكيفية إنهاء تحكم عدد من الدول في قراراتها.

ويقول الرئيس أردوغان في كتابه: "ليس من الأخلاق ولا من العدل أن تتخذ 5 دول فقط قرارا بشأن القضايا التي من شأنها التأثير في مصير العالم بأسره فالعالم أكبر من خمس دول"، في إشارة إلى الدول الخمس صاحبة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن.

ويناقش الفصل الأول من الكتاب، قضية شرعية الأمم المتحدة، والعدالة العالمية، وأزمة اللاجئين، وقضية الإرهاب الدولي، وفي الفصل الثاني يتحدث الرئيس عن إصلاح الأمم المتحدة، وإلغاء امتياز "الفيتو" والعدالة في تمثيل الدول.

ووفق المسؤولين في "دار جامعة حمد بن خليفة للنشر"، يعد كتاب "نحو عالم أكثر عدلا" ضمن الكتب الأعلى مبيعا في الدار.

وقال المدير التنفيذي للدار بشار شبارو للأناضول: "يتواجد هذا الكتاب للمرة الأولى في معرض دولي للكتاب، وسنواصل عرضه للقراء والمهتمين في المعارض الأخرى، وأولها معرض مسقط الدولي للكتاب"، بين 23 فبراير/ شباط و5 مارس/ آذار 2022.

ولفت إلى أن "الإقبال على ترجمة كتاب الرئيس أردوغان كان جيدا جدا ولا سيما من القراء المحبين لهذا النوع من الكتب".

وأضاف شبارو: "مع أننا وصلنا إلى اليوم الأخير من المعرض، إلا أن زواره ما زالوا يتهافتون على شراء الكتب بشكل كبير".

والسبت، تختتم فعاليات الدورة الـ31 لمعرض الدوحة الدولي للكتاب الذي افتتح في 13 يناير/ كانون الأول الجاري، ونظم تحت شعار "العلم نور"، بمشاركة 37 بلدا و430 ناشرا في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ويُعد معرض الدوحة الدولي للكتاب من أقدم وأكبر معارض الكتب الدولية التي تقام في الخليج، وكانت انطلاقته الأولى عام 1972 تحت إشراف دار الكتب القطرية، وكان يقام كل عامين، ومنذ 2002 أصبح يقام كل عام.