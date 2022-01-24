عراقي يصل إسطنبول في رحلة سيراً على الأقدام من بريطانيا إلى مكة

وصل إلى إسطنبول، العراقي آدم محمد الذي انطلق من بريطانيا في 1 أغسطس/آب الماضي سيرا على الأقدام في رحلة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

ويواصل محمد السير وأمامه عربة ذات ثلاث عجلات يستخدمها لنقل أغراضه، ويرافقه كلب وجده في صربيا.

ومن المنتظر أن يمر بمدن إسطنبول وإزميت ويالوفا وبورصة وأسكي شهير وبوردور وأنطاليا ومرسين وهطاي التركية، قبل عبوره باتجاه الأراضي السورية.

ويهدف محمد الوصول إلى مكة في يوليو/تموز القادم.

وفي حديثه لمراسل الأناضول قال محمد إنه عراقي الأصل ويعيش في بريطانيا منذ 25 عاما.

وأضاف: "كان هناك صوت بداخلي يقول إن بإمكاني السير طوال الطريق من منزلي إلى مكة، لم أستطع تجاهله، كان هذا الصوت بداخلي مثل البركان".

وأوضح محمد أن استعداده للرحلة استغرق شهرين، وأن منظمة بريطانية مدت يد العون له.

من جهته أكد متين أولوقوتش أنه قرر مرافقة محمد بعد أن تعرف على قصته عبر الإنترنت، مشيرا إلى أنه يساعده طوعيا منذ يومين.

من جهته قال محمد ديكمه إنه ساعد محمد العراقي خلال رحلته من ولاية تكيرداغ وصولا إلى إسطنبول.