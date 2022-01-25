مشروع النفايات الصفرية.. تركيا تنشأ مكتبات خضراء لتعزيز شغف القراءة عند الشباب

أطلقت وزارة التعليم الوطني في تركيا مبادرة جديدة بين سياسة "النفايات الصفرية" في تركيا، والجهود المبذولة لغرس شغف القراءة لدى الأطفال والشباب.

وتهدف مبادرة "لا مدارس بدون مكتبات" لإنشاء مكتبات في جميع مدارس تركيا، وخاصة تلك الموجودة في المناطق النائية، حيث تم بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2021، إنشاء 16,361 مكتبة مدرسية في جميع أنحاء البلاد.

وبدعم من السيدة الأولى أمينة أردوغان التي ترأست مشروع "النفايات الصفرية" عام 2017، تم دمج برنامج المكتبات المدرسية مع المشروع الأخضر، وأقيمت أول مكتبة "صفر نفايات" في مدرسة ثانوية للفنون الجميلة في ولاية أغري شرقي البلاد وسرعان ما توسعت لتشمل ولايات أخرى.

وتتكون مكتبات "صفر نفايات" من أرفف كتب وطاولات وكراسي ومواد أخرى معاد تدويرها، صنعها المعلمون والطلاب في المدارس الثانوية المهنية لتمكّن عشاق الكتب من إشباع شغفهم بالقراءة على طاولة كانت ذات يوم أثاثاً خشبياً مختلفاً، أو التقاط روايتهم المفضلة من أرفف مصنوعة من أكوام الورق المهملة المضغوطة. وتتمتع هذه المكتبات أيضاً بزخارف ملونة مصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير، مثل الزجاج والبلاستيك.

وتستضيف المكتبات الجديدة حوالي 42 مليون كتاب، مع سعي وزارة التربية الوطنية المستمر إلى سد الفجوة بين المدارس من حيث وجود المكتبات فيها. وقال وزير التعليم "محمود أوزر" في بيان مكتوب يوم الثلاثاء: "يوجد حالياً في كل ولاية من الولايات التركية، مكتبة واحدة على الأقل من المكتبات صفرية النفايات"، مضيفاً أن إسطنبول تضم 33 منها وهو أكبر عدد من مكتبات النفايات الصفرية.

ويهدف مشروع النفايات الصفرية الذي لاقى اهتماماً كبيراً من القطاعين العام والخاص، إلى زيادة معدل إعادة التدوير في تركيا إلى 35% بحلول عام 2023، مع توفير فرص عمل لنحو 100.000 شخص، وتوفير 2.3 مليار دولار سنوياً.