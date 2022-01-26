تركيا تنثر الأطعمة في الغابات للحيوانات البرية

قام وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكدميرلي، بنثر الأطعمة في الغابات من أجل الحيوانات البرية التي تجد صعوبة هذه الأيام في العثور على ما تأكله، بسبب الثلوج الكثيفة.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، أن الوزير قام بنثر الأطعمة في إحدى غابات منطقة "بي بازاري" بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أن المديرية العامة لحماية البيئة والحدائق الطبيعية التابعة للوزارة، تقوم سنويا في مواسم الشتاء، بتقديم أطنان من الطعام للحيوانات البرية التي تجد صعوبة في العثور عليه، إلى جانب تقديم الماء لها في فترات الصيف.

وفي هذا الإطار، شارك الوزير باكدميرلي في هذه الفعاليات، حيث نثر قرابة 450 كيلوغراما من الأعشاب الجافة والقمح والجزر، في إحدى غابات "بي بازاري"، كي تكون طعاما جاهزا للحيوانات البرية.