يستغرق إنتاجه 6 أشهر.. تعرف على جبن "غليك" التركي الشهير





زادت في السنوات الأخيرة شهرة نوع من أنواع الجبن التركي المسمى جبن "مسعودية غليك"، وزاد الطلب على هذا الجبن الفريد الذي ينتج من خلال وضع مكوناته على عمق 50 متراً داخل كهف في منطقة مسعودية التابعة لولاية أوردو في منطقة البحر الأسود التركية لمدة 3-6 أشهر.

ويتم إنتاج جبن "مسعودية غليك" من حليب الأبقار التي تتغذى على هضاب المنطقة على ارتفاع 1.700 متر عن سطح البحر، ويعالج الحليب بعد جمعه طازجاً في ورشة العمل التي أقامتها بلدية مسعودية، ثم يُضغط في أواني خزفية بأحجام مختلفة.

وتُحضر الجرار بعد ذلك إلى كهف محلي، على بعد حوالي 10 كيلومترات من وسط المنطقة، من قبل منتجي الجبن وتُترك في أقسامٍ معينة منه على عمق حوالي 50 متراً داخل الكهف.

ويُحفظ الجبن في الكهف لمدة 3-6 أشهر، ثم يعرض للبيع بعد أن يصل إلى مرحلة النضج الكافي. وتعمل بلدية مسعودية حالياً على تسجيل الجبن المحلي والحصول على المؤشر الجغرافي له.

ويميل العديد من المعجبين بهذا الجبن إلى تسميته بعد التعرف على عملية إنتاجه، باسم "جبن الكهف".

فهل "تخزين الجبن في الكهف يضيف عليه نكهة مميزة"؟

في معرض حديثه عن إنتاج الجبن المحلي قال "عيسى غول" رئيس بلدية مسعودية لوكالة أنباء الأناضول، إنهم زادوا في السنوات الأخيرة من إنتاج جبن "غليك" الذي تنفرد به المنطقة، بواسطة جهودهم واستثماراتهم.

وأوضح "غول" أن ترك هذا النوع من الجبن في الكهف يعود إلى العصور القديمة، قائلاً: "استخدم آباؤنا وأجدادنا المغارات والكهوف بشكل خاص بسبب عدم وجود تبريد كاف في ذلك الوقت، وبذلك ضمنوا بقاء الجبن طازجاً لفترة طويلة". مؤكداً أن منشأة البلدية استمرت في نفس الأسلوب في العصر الحديث، وأنهم يواصلون إنتاج جبن غليك المحلي، من حليب حيواناتهم التي تتغذى على أعشاب الزعتر المزروعة في المرتفعات.

وأشار "غول" إلى أنهم وفروا فرص عمل للسكان المحليين في المنشأة التي أقاموها قبل حوالي 3 سنوات. ومضى بالقول: "يتم ضغط الجبن المنتج في هذه المنشأة في أوعية خزفية. ثم نضعه في الكهف لمدة 3 أشهر على الأقل إلى 6 أشهر كحد أقصى. إن تخزين الجبن في الكهف يضيف نكهة خاصة لمذاقه الذي يعشقه الناس".

50 طنا من الجبن سنويا

وذكر "غول" أنهم يبيعون الجبن داخل جرر خزفية، بعد أن يصل إلى النضج المطلوب في ظروف الكهف، في نقاط البيع بالتجزئة المنتشرة، مقابل حوالي 50 - 60 ليرة تركية. مشيراً إلى أنه يتم إنتاج ما يقرب من 50 طناً من جبن غليك في المنشأة سنوياً، وأن الاهتمام بهذا النوع من الجبن يتزايد كل عام ويزداد معه سعيهم لمزيد من الإنتاج.

وختم "غول" حديثه بالقول إنهم يهدفون إلى الحصول على شهادة تثبت أن هذا النوع من الجبن فريد من نوعه في جميع أنحاء العالم. وقال: "نواصل طلباتنا في هذا الشأن، ونعتقد أننا سنحصل على نتائج إيجابية في المستقبل القريب".