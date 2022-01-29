مطار إسطنبول الأكثر ازدحاما في أوروبا 2021

أعلن مجلس المطارات الدولي (ACI)، السبت، أن مطار إسطنبول كان الأكثر ازدحامًا في أوروبا العام الماضي بـ36 مليونًا و988 ألفًا و563 مسافرًا.

وفقًا للتقرير السنوي الذي أعده مجلس المطارات الدولي، فإن حركة المسافرين ازدادت بنسبة 37 في المائة عام 2021، بعد أن شهد انخفاضا بنسبة 59 في المئة عام 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وحسب التقرير، استضافت مطارات في تركيا وروسيا أكبر عدد من المسافرين في 2021.

وجاء مطار إسطنبول الدولي في المرتبة الأولى في قائمة أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا حيث استقبل 36 مليونًا و988 ألفًا و563 مسافرًا، فيما احتل مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو المرتبة الثانية بعدد 30 مليونًا و943 ألفًا و456 مسافرًا.

ودخل مطار شارل ديغول في باريس القائمة في المركز الثالث بـ26 مليونا و201 ألف و698 مسافرا، بينما حل مطار أمستردام شيفول في هولندا في المرتبة الرابعة، في حين جاء مطار دوموديدوفو بموسكو في المركز الخامس.

كما تم إدراج مطاري صبيحة كوكجن بإسطنبول، وأنطاليا في قائمة أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا، حيث احتل مطار صبيحة كوكجن المرتبة السادسة بعدد 24 مليونا و991 ألف مسافر، بينما احتل مطار أنطاليا المرتبة التاسعة بعدد 21 مليونا و333 ألف مسافر.

وكان مطار إسطنبول احتل المرتبة الأولى بين المطارات الأوروبية في عدد المسافرين عام 2020 حيث بلغ 23.4 مليون مسافر رغم الظروف الوبائية.