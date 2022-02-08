مع اقتراب عيد الحب اكتشف أفضل 5 أماكن رومانسية في أنقرة

فأنقرة واحدة من أفضل الأماكن التي تحبذ زيارتها في فصل الشتاء نظراً لأن مشاهدة المعالم السياحية تتضمن التوقف في المقاهي الرائعة والتجول في المتاحف الممتعة. كما يوفر الحنين الجميل في المدينة بيئة رومانسية خاصة إضافةً للتعرف على الحضارات القديمة ونمط معيشتها في الماضي. كذلك فإن اكتشاف آفاق المدينة أو أخذ استراحة قصيرة في إحدى الحدائق الخاصة في أنقرة، يضيف نكهة مميزة للزيارة ويجعلها واحدة من أكثر الرحلات رومانسية في تركيا.

ويستعرض هذا المقال 5 أماكن رومانسية لا بد من زيارتها في أنقرة خصوصاً في شهر الحب.

مقهى "دي كافيه" وحديقة "كوغولو"

اشتهر مقهى "دي كافيه" منذ افتتاحه في شارع "حليم تونالي" في منطقة "جانكايا" عام 1995، بأجوائه الحانية اللطيفة المرادفة لأجواء المدينة الهادئة والساكنة. وهو يتمتع بأهمية كبيرة بالنسبة للكثيرين. وبالقرب من المقهى في قلب الحي القنصلي في العاصمة، يقع منتزه "كوغولو" والذي يعني حرفياً في اللغة العربية "حديقة البجع" ولا ينبغي الخلط بينه وبين حديقة العشاق القريبة. وتكثر في المكان المناطق العشبية ومناطق لعب الأطفال، ولكن الميزة الأشهر فيه هي برك المياه الواسعة التي تحتوي على البط والبجع المقيم في المنتزه، والتي يمكن مشاهدتها بسهولة من المقاعد المريحة التي تصطف على جانبي الحديقة العملاقة. ويمكن زيارة مقهى "دي كافيه" أثناء زيارة الحديقة بسبب قصر المسافة بينهما، ويوفر المقهى جلسات ولقاءات رومانسية تماماً وكأنه يقع في حقبة مختلفة، إذ أن دخوله يجعل الزائر يشعر وكأنه وصل للتو بآلة الزمن، حيث تم تزيينه بالتحف والبيانو والديكورات الداخلية الخشبية ذات اللون العميق والأعمال المعدنية الجميلة والنوافذ الممتدة من الأرض حتى السقف، إضافةً لمساحات الجلوس في الهواء الطلق.

مناظر خلابة ومطعم دوار من برج "أتاكولة"

لا شك أن الأبراج المطلة على المدينة هي أبراج رومانسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، سواء كان ذلك من خلال الجلوس حول طاولات المطعم الدوار الحميمية أو الاستمتاع بتجربة مشاهدة مختلفة منعشة من المناطق المحيطة بالبرج أو استنشاق الهواء النقي وتأمل السماء. وتنتشر الأبراج الرائعة في أكثر من مدينة تركية لكن برج "أتاكولة"Atakule واحداً من أجملها وأكثرها رومانسية. ويقف برج الاتصالات والمراقبة في "تشانكايا" Çankaya على ارتفاع 125 متراً، كجزءٍ مميزٍ من الأفق. وتم افتتاح البرج في أواخر الثمانينيات في أول مركز تسوق في تركيا، ويستضيف أول مطعم دوار في البلاد يسمى مطعم إشبيلية، والذي يدور بمعدل 360 درجة كل ساعة. كما يضم البرج مطعماً آخر يسمى مطعم "دوم" Dome. وإذا لم يرغب الزائر بتناول الطعام في البرج فإن مركز التسوق يقدم أيضاً مجموعة واسعة من المطاعم المحلية والعالمية.

اكتشاف نمط الحياة العثماني في منطقة "حمام أونو"Hamamönü

يعرض حي "حمام أونو" في أنقرة والذي تم ترميمه مؤخراً، العمارة التي كانت سائدة خلال العصر العثماني وعصر تأسيس الجمهورية. وتضم المنطقة حالياً العديد من المقاهي والاستوديوهات الفنية ومتاجر الحرف اليدوية، التي تزاحم منازل "جمبالي" cumbali الكلاسيكية، بنوافذها الخليجية ذات الإطارات الخشبية المميزة في العاصمة. وتقدم بعض أحدث وألطف المقاهي الموجودة في المنطقة شربات عثمانية بمذاقات كثيرة ومتنوعة، بينما ينتشر في الساحة بعض الباعة المتجولون بزيهم التقليدي الذين يبيعون "المعجون" الحلو المشهور في العصر العثماني. وهو عبارة عن عصير الفاكهة المحلى والمطبوخ مع الملونات والمنكهات إلى أن يتحول إلى قوام عجيني، ويتم لفه حول عود خشبي حيث كان يقدم كحلوى لذيذة في الماضي غير البعيد.

ويقع "هامام أونو" في منطقة "طلعت باشا" بالقرب من مستشفى "حاج تبه" Hacettepe، وهي منطقة أخرى تأخذ زائرها إلى العصر العثماني مرة اخرى حيث يعطي المشي في شوارع هذه المنطقة التي تم تجديدها بشكل جميل، نظرة واسعةً على شكل الحياة اليومية للناس خلال العهد العثماني. كما تضم المنطقة أيضاً مساجد بارزة ومتاحف ومساكن بالإضافة إلى السوق الشعبي في شارع "ساري كادن" Sarıkadın، حيث أقامت التعاونيات النسائية المحلية أكشاكاً لبيع المنتجات المصنوعة يدوياً والكروشيه بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الهدايا.

قلعة أنقرة ومتحف الحضارات الأناضولية

تقع هذه القلعة العظيمة وتحصيناتها المسورة فوق تل صخري وتشرف بإطلالة 360 درجة على العاصمة، وهي بذلك موقع رائع للزيارة والتأمل والتقاط الصور التذكارية. تأسست القلعة لأول مرة في القرن الثامن قبل الميلاد على يد الفريجيين، وأعيد بناؤها عدة مرات على مر الحضارات، بما في ذلك العصور الرومانية والبيزنطية والسلجوقية والعثمانية.

ويقع داخل التحصينات المثيرة للإعجاب، مسجد علاء الدين الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر و برج "سارك"Sark وهو برج عرض مذهل آخر، يمكن الوصول إليه عن طريق درج شديد الانحدار. ولا تزال هناك مساكن تقع داخل أسوار القلعة بالإضافة إلى صالات العرض والمتاجر والمقاهي، وتنتشر في المنطقة المحيطة بالقلعة محلات المنتجات التقليدية مثل سوق النحاسين وسوق نساجي السلال.

ومتحف الحضارات الأناضولية المجاور للقلعة أحد أكثر المتاحف روعة في تركيا، وهو يتتبع آثار الأناضول ويعكس ما كانت عليه الحياة في تركيا، من خلال المعروضات التي تبدأ من العصر الحجري القديم، والمرتبة ترتيباً زمنياً حتى وقتنا الحاضر.

الحديقة النباتية في أنقرة

وهي معروفة بأنها أكثر بقعة رومانسية على الإطلاق، وتأسست هذه الحديقة في منطقة "تشانكايا" في سبعينيات القرن الماضي، بمساحة تبلغ أكثر من 65 ألف متراً مربعاً من الطبيعة التي تعد ملاذاً رائعاً بعيداً عن صخب المدينة الكبيرة. ويمكن للزائر المشي على طول مساراتها الخضراء والتنزه على الأراضي العشبية والاستمتاع بالمساحات الخضراء والأشجار الباسقة وحدائق الزهور والنوافير، كما تحولت الحديقة مؤخراً بسبب جمالها لمكان مثالي للقطات التذكارية للعرائس قبيل الزفاف.

بقلم: LEYLA YVONNE ERGIL