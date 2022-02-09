زرع النخاع الشوكي يمنح الأمل بالمشي من جديد للمصابين بالشلل

بعد 3 سنوات من تعرضه لحادث دراجة نارية أدى إلى إصابة الجزء السفلي من جسده بالشلل التام. تمكن الإيطالي " ميشيل روكاتي" من العودة إلى المشي مرة أخرى بفضل عملية زراعة جديدة ومبتكرة للحبل الشوكي أجريت له عام 2020.

ويرسل النخاع الشوكي المزروع نبضات كهربائية إلى العضلات، مما يحاكي عمل الدماغ بطريقة تساعد الأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة في العمود الفقري على الوقوف والمشي وإجراء التمارين.

وتعتمد عملية الزرع على بحث طويل الأمد باستخدام النبضات الكهربائية لتحسين نوعية الحياة للأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، بما في ذلك دراسة أجراها الفريق الطبي الذي نجح في الزراعة، عام 2018 والتي ساعدت الأشخاص المصابين بالشلل الجزئي في الجزء السفلي من الجسم على المشي مرة أخرى.

وأعرب "روكاتي" عن سعادته بنجاح العملية قائلاً "كانت تجربة مؤثرة للغاية" عندما تم تنشيط النبضات الكهربائية لأول مرة واستطاع أن يقوم بخطوته الأولى، حيث شارك مع اثنين آخرين في الدراسة التي نُشرت يوم الإثنين في مجلة نيتشر ميديسن، وجميعهم لم يكونوا قادرين على تحريك الجزء السفلي من أجسامهم بعد الحوادث التي تعرضوا لها.

وبعد فترة وجيزة من إدخال الزرعة التي يبلغ طولها 6 سنتيمترات وضبط نبضاتها، تمكن المرضى الثلاثة من البدء بخطوات حقيقية.

وقالت "جوسلين بلوخ" خبيرة جراحة الأعصاب في مستشفى جامعة لوزان والتي ساعدت في قيادة التجربة:"الأقطاب العصبية الجديدة أطول وأكبر من تلك التي زرعناها سابقاً، ويمكننا الآن الوصول إلى المزيد من العضلات بفضل هذه التكنولوجيا المتطورة". مشيرة إلى أن الخطوات الأولية التي تحبس أنفاس الباحثين ومرضاهم، صعبة وتتطلب قضبان دعم لاستناد المريض وقوة عضلية كبيرة للجزء العلوي من الجسم.

لكنها أكدت أنه يمكن للمرضى البدء في إعادة التأهيل على الفور، حيث تمكن "روكاتي" من المشي بمساعدة جهاز التوازن في غضون 4 أشهر.

وفي الوقت نفسه أوضح "غريغوار كورتين" عالم الأعصاب في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا الذي قاد البحث مع "بلوخ" أن الأمر ليس "معجزة فورية" لكنه لم يعد بعيد المنال أو مستحيلاً.

ومع التدريبات، يستطيع "روكاتي" الآن الوقوف لعدة ساعات والمشي لمسافة كيلومتر تقريباً. وهو يشعر بالثقة لأنه صار قادراً على تناول مشروب على طاولة مرتفعة والاستحمام واقفاً بفضل الزرع. كما تمكن هو وآخرون من صعود السلالم والسباحة والتجديف.

هذا وتعتمد التحسينات الأكثر تطوراً على التحفيز الكهربائي، الذي يتم تشغيله عبر جهاز كمبيوتر يحمله المريض وينشط نمطًا من النبضات.

يذكر أن الشريحة المزروعة في عملية "روكاتي" مناسبة حتى الآن فقط لمن يعانون من إصابة فوق الجزء السفلي من النخاع الشوكي الصدري، وهو الجزء الممتد من قاعدة العنق حتى البطن، بسبب الحاجة إلى وجود 6 سنتيمترات من النخاع الشوكي تعمل بصورة طبيعية.