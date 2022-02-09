شركة تركية تطور علاجاً لتجلط الأوردة العميقة الحاد

طورت إحدى شركات الرعاية الصحية التركية علاجاً لتجلط الأوردة العميقة الحاد المعروف اختصاراً باسم "DVT"، وهو مرض وعائي خطير يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة.

وتم تطوير نظام استئصال الخثرة المسمى اختصاراً "MANTIS" من قبل شركة "INVAMED-RD" التركية العالمية، والتي تواصل زيادة استثماراتها ودراسات البحث والتطوير لتحسين التقنيات الصحية داخل البلاد وخارجها. ويبرز نظام الاستئصال الجديد كطريقة فعالة يفضلها الخبراء في العلاج التداخلي لجلطات الأوردة العميقة الحادة.

وتحدث الإصابة بجلطات الأوردة العميقة الحادة عادةً عندما تتكون جلطة دموية في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم وتكثر عادةً في الساقين، مما يسبب ألماً شديداً وتوتراً وتورماً.

ويحدث الانسداد الرئوي وهو أحد مضاعفات التخثر الوريدي العميق الحاد، عندما ينفصل جزء من الجلطة وينتقل إلى الرئتين ويمكن أن يصبح مهدداً للحياة إذا لم يتم علاجه مبكراً.

وقالت الشركة المصنعة للعلاج في بيان لها أن حالةً واحدة من كل 3 حالات انسداد رئوي غير معالجة تؤدي إلى الوفاة، وتحدث 10% من هذه الوفيات قبل التشخيص في غضون الساعة الأولى من ظهور الأعراض.

كما تحدث متلازمة ما بعد التجلط في حوالي ثلث المرضى المصابين بجلطات الأوردة العميقة الحادة، والذين لا يتم علاجهم بشكل فعال.

وفي الوقت الذي تقلل فيه تقنية "MANTIS" من خطر تلف البطانة الداخلية للوعاء الدموي من خلال طرفها النشط المصمم خصيصاً لإذابة الجلطة، فإنها تخفف بشكل فعال الخثرة الملتصقة بالجدار أثناء تفككها بحركة دورانية قوية في الوعاء وإزالة الانسداد.

ويسمح تسريب عامل التخثر وعامل التباين الذي توفره تقنية "MANTIS" من خلال المنفذ الجانبي الداخلي ثلاثي الاتجاهات والمنفذ الجانبي البعيد، بإذابة الجلطة عن طريق الاختلاط مع الدواء، مما يُحدث نتيجةً سريعةً بكفاءةٍ عالية.

كذلك تقلل تقنية "MANTIS" بشكل كبير من جرعة العلاج للخثرة، وتمنع حدوث متلازمة ما بعد التخثر.

يذكر أن التقنية الجديدة تعتبر أيضاً خياراً علاجياً مريحاً يتيح للمريض التعافي بشكل أسرع، إضافةً للشعور بألمٍ أقل أثناء التعافي وتقصير مدة إقامته في المستشفى.