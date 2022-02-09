"مُغَسِّلو الموتى" في تركيا نبلاء يدفعهم الإيمان للعمل وسط الجائحة

غيّرت جائحة كوفيد-19 حياة الملايين في تركيا منذ دخول المرض البلاد في مارس/آذار 2020. وبالرغم من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية كانوا أول من عانى من التأثيرات، إلا أن المهن الأخرى تلقت أيضاً نصيبها العادل من الخوف والرهبة.

دأبت "إدا إيلال" منذ ما يقرب من نصف حياتها البالغة 36 عاماً، على تغسيل وإعداد الجثث للدفن وفقاً للتعاليم الإسلامية، لكنها أوضحت أن وظيفتها "كمُغَسِّلة" في تركيا لم تكن أبداً أصعب مما كانت عليه عندما تراكمت الجثث بالقرب منها بطريقة غير مسبوقة خلال جائحة كوفيد-19.

وقالت "إيلال" إن الشعور بالواجب الديني والروحي ساعدها على الاستمرار الوقوف بجانب المتوفيات قبيل مغادرتهن الدنيا بالرغم من الإرهاق والخوف، خاصة عندما أصيبت هي نفسها بالوباء العام الماضي.

وتصل الجثث عادةً من المستشفيات أو المنازل إلى حجرة التغسيل حيث يغسّل الموظفون الرجال جثث المتوفين من الرجال والموظفات النساء جثث المتوفيات من النساء.

وأضافت "إيلال" :"لقد امتهنت وظيفة المُغَسِّلة منذ 16 عاماً، لكنني لم أر قط هذا العدد الكبير من الموتى في يوم واحد، ولم أُغسّل الكثير من الجثث كما فعلت في وقت الجائحة. لقد أصبنا حقاً بالإنهاك".

وأشارت إلى أن الإصابة بالمرض أصعب من تغسيل شخصٍ مات بسببه، لأنها كانت تخوض أثناء مرضها معركة حياة أو موت، لكنها تلقت العلاج لبعض الوقت واستمرت بأداء مهمتها بالرغم من خوفها من الإصابة مرة أخرى.

ويوجد في إسطنبول التي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، 243 "مُغَسّلاً" من كلا الجنسين يعملون في 16 غرفة تغسيل يديرها ويمولها المجلس البلدي الذي يقدم الخدمة مجاناً.

وأوضحت "إيلال" أن حوالي 5 جثث يتم تغسيلها كل يوم عادةً، لكن هذا العدد وصل إلى 40 جثة خلال أسوأ أيام الوباء. وبلغت وفيات كوفيد-19 اليومية في تركيا ذروتها بالقرب من 400 وفاةً في مايو/أيار من العام الماضي، بينما يجاور الرقم الآن أقل من 200 وفاة حتى مع ارتفاع الحالات إلى مستويات قياسية.

من جانبه قال "جيهان تونج" المغسّل البالغ من العمر 45 عاماً، إنهم أصيبوا بالذعر عندما بدأ الوباء، وناقشوا كيفية مواصلة عملهم مع البقاء في أمان، لكنهم استمروا بمجرد اعتماد تدابير وقائية جديدة. وأضاف "تونج" الذي عمل لمدة 5 سنوات: "هذه مسألة قلبية وروحية".

وتدفع البلدية أجور العاملين في مهنة "تغسيل الموتى"، لكن "إيلال" و"تونج" قالا إن العمل يتطلب مسؤولية أكثر من كونه مصدر دخل. مؤكدين أنهما ينظران إلى الأمر " ليس من منظور المال والوظيفة بل كواجب ديني". وأضافت "إيلال" أن والدها وزوجها لم يدعموا في البداية قرارها بأن تصبح "مُغَسِّلة" عندما كانت في سن 17 عاماً، لكن عائلتها الآن هي أكبر دعم معنوي لها.

وختمت بالقول: "لم أندم قط على القيام بهذا العمل لأن تحضير الجثة هو آخر خدمة أقدمها لأي شخص. أشعر أن روحي وقلبي وإيماني راضون تماماً" مؤكدةً أن التواجد مع شخص ما في "لحظته الأخيرة" يعوضها عن كل الصعوبات.