شركة تركية تطور أوردة صنعية باستخدام طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد

نجحت شركة تركية للتكنولوجيا الحيوية في تطوير أوردة صناعية يتم استخدامها عند مرضى القلب ومرضى الأوعية الدموية والأوعية الشعرية العصبية.

وفي بيانها الذي أعلنته يوم الثلاثاء قالت شركة "INVAMED-RD Global" أنها أنتجت أوعية دموية صناعية في المختبرات، باستخدام أبحاث متعددة التخصصات وتقنيات صحية متقدمة طورها مهندسين وعلماء خبراء.

وتتمتع الأوردة الصنعية بنفس مستوى المرونة تقريباً مثل الأوردة الطبيعية في جسم الإنسان، وذلك بفضل البنية التحتية للتكنولوجيا الحيوية والطابعات الحيوية ثلاثية الأبعاد.

ومن المرجح أن يتم استخدام المنتج الحيوي الجديد في علاج مرضى القلب والأوعية الدموية والأوعية الشعرية العصبية لأن الأوردة الصناعية المنتجة بواسطة البوليمرات الحيوية بتقنية النانو، تمكن المرضى من العيش دون استخدام الأدوية التي تساعد على منع تجلط الدم.

وجاء في البيان أن الأوردة الصناعية تصنع باستخدام تقنية التفلون عالية الحرارة والبوليمر الحيوي والطابعات الحيوية ثلاثية الأبعاد، مضيفاً أنها تشكل تقدماً كبيراً في التكنولوجيا الطبية التي تمنح الأمل للمرضى الذين ينتظرون زرع الأعضاء حيث يمكن للأوردة الصناعية أن تلتصق بالأنسجة الحية بشكل كامل.

وأظهرت الاختبارات المعملية أن هذه الأوردة متوافقة مع الخلايا العضوية لجسم الإنسان، ويمكن إنشاء أوردة خاصة بالمريض ذاته، باستخدام الغزل الكهربائي ثلاثي الأبعاد والطابعات ثلاثية الأبعاد وآلات المسح بالليزر.

وحول هذا الإنجاز العلمي الهام أوضح رشيد دينج رئيس الشركة، أن الدراسات المختبرية كانت ناجحة وأن الأوردة الصناعية ستستخدم على البشر إذا نجحت التجارب على الحيوانات وبعدها الدراسات السريرية.