تركيا تخطط لإدراج ضمور عضلات العمود الفقري SMA بين فحوص حديثي الولادة

أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة يوم الاثنين أن وزارة الصحة ستطلق قريباً فحوصات لحديثي الولادة عن ضمور عضلات العمود الفقري. وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت البلاد على المتزوجين حديثاً فحص المرض النادر العام الماضي.

ويعتبر مرض ضمور عضلات العمود الفقري SMA مرضاً نادراً يولد به 170 طفلاً في المتوسط كل عام في تركيا. ويؤثر المرض على الخلايا العصبية ويجعل القدرات الأساسية مثل المشي والأكل والتنفس صعبة.

وجاء إعلان الوزير قوجه في ندوة عقدت في العاصمة أنقرة بمناسبة يوم الأمراض النادرة. وقال الوزير إنهم يُعدّون خطة عمل لمكافحة الأمراض النادرة وسيتم الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام. مضيفاً أن الأمراض العصبية والعضلية بما في ذلك ضمور العضلات الشوكي تشكل نسبةً كبيرةً من الأمراض النادرة في تركيا، وأنهم يقومون بإنشاء مراكز خاصة للأمراض العصبية والعضلية في جميع أنحاء تركيا، وأشار إلى أن أعمال البنية التحتية قد اكتملت في 21 مركزاً حتى الآن.كما أشار قوجة إلى أن تركيا تسعى جاهدةً للبقاء على اطلاع دائمٍ بالتطورات الطبية في عالم العلاج والوقاية من الأمراض النادرة. وقال:"إن برنامج فحص SMA للأزواج المحتملين هو من بين عدد قليل من الفحوصات الجينية المطبقة في جميع أنحاء العالم". وأضاف أنهم قدموا أيضاً تشخيصاً وراثياً قبل الزرع للأزواج الذين لديهم احتمالية عالية لإنجاب أطفال مصابين بأمراض وراثية.يذكر أنه تم في السنوات الأخيرة تسليط الضوء على محنة مرضى ضمور العضلات الشوكي، من خلال حملات المساعدة للوصول إلى الأدوية باهظة الثمن التي لم توافق عليها تركيا بعد، وخاصة عقار Zolgensma، وهو عقار تجريبي يُزعم أنه يعطي نتائج واعدة