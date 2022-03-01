ميكانيكي تركي يصنع مركبة مجنزرة من سيارة ركاب

صنع ميكانيكي سيارات محترف من ولاية طرابزون التركية، مركبةً مجنزرةً للسفر والتجول بها مع أسرته على الهضاب المغطاة بالثلوج، بعد أن قام بتعديل سيارته من ماركة رينو 12 التي يعود تاريخ صنعها إلى عام 1977.

ويتطلع الآن الميكانيكي "غوكمان تركمان" لبيع هذا النوع من المركبات الزاحفة فوق الثلج من ماركة رينو 12 بعدما جذبت انتباه السياح المحليين والأجانب، وهو يأمل بتحويل فكرته وانجازه الفريد إلى مشروع تجاري ذو فائدة.

وكان الميكانيكي الذي يعيش في منطقة "أكجابات" بولاية طرابزون اشترى سيارة رينو 12 موديل 1977 وقام بتركيب نظام عجلات مجنزرة عليها بنفسه، حيث أزال عجلة القيادة وطور نظام فرملة مشابه لنظام الدبابات. وصمم "تركمان" السيارة بحيث تنعطف باستخدام نظام الكبح الذي يعمل بشكل طبيعي أيضاً على إيقاف السيارة خلال التجول على الهضاب المغطاة بالثلوج في المنطقة. ويعد تطوير هذا المشروع، مثالاً إضافياً للذكاء الحاد ة والمهارة النادرة لسكان منطقة البحر الأسود.

ويقوم "تركمان" يومياً بجولة في هضبة "خضر نبي" وهي واحدة من أشهر الوجهات السياحية في طرابزون، حيث يساعد في إنقاذ المركبات التي تغوص أحياناً في الثلوج، مجتذباً بمركبته الزاحفة انتباه السائحين المحليين والأجانب الذين يزورون الهضبة الرائعة.

وحول إنجازه المميز قال "تركمان": "أحب الهضبة في الشتاء، لكن سيارتي قبل تعديلها لم تتمكن من الوصول إلى جميع الأماكن التي أردت الذهاب إليها بسبب الثلوج المتراكمة. لذلك فكرت بتحويل السيارة ميسورة التكلفة إلى مركبة مجنزرة". موضحا أن الأمر استغرق 6-7 أشهر من العمل الشاق خلال وقت فراغه.

وأشار إلى أنه يستخدم سيارة رينو 12 الشبيهة بالدبابات في المرتفعات مع أصدقائه في الشتاء عندما تتساقط الثلوج، وأن السياح في الهضبة يبدون اهتماماً بسيارته لذلك صار يفكر في بيعها بعد أن أنقذ العديد من المركبات التي كانت عالقة في الثلج.

وأضاف: "أفكر في بيع هذه المركبة من أجل البدء بمشروع مختلف. فأنا أريد صنع مركبة أصغر من خلال تطوير سيارة مختلفة". مؤكداً أنه سيقدمها بسعر رخيص كي يتسنى للآخرين أن يستمتعوا بها أيضاً كما فعل هو.

وأوضح أن السائحين وخاصة العرب منهم يحبون السيارة عندما يشاهدونها في الهضبة، ويقومون بالتقاط الصور بالقرب منها ويسألونه الإذن بركوبها.