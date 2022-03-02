طالبات هندسة تركيات يطورن طائرة مسيرة "غير مرئية"

اجتمعت خمس طالبات تركيات يدرسن الهندسة على تطوير مركبة جوية بدون طيار يصعب اكتشافها، يمكن استخدامها في أمن الحدود وكنظام إنذار مبكر لحرائق الغابات.

وتخطط الشابات من قسم الهندسة الميكانيكية التابع لاتحاد الطيران التركي في العاصمة أنقرة، لعرض تصميمهن في معرض تكنوفاست القادم، بما يتيح هذا الحدث التكنولوجي الكبير للشباب من إظهار مواهبهم في مجال التكنولوجيا.

وتستطيع الطائرة الهجينة بدون طيار التحليق لمدة 6 ساعات، كما أن بنيتها الشفافة تجعلها غير مرئية تقريباً. ويمكن أن تحمل بالوناً مليئاً بغاز الهيليوم مغطى بمادة البولي فينيل كلوريد.

ويتكون الفريق العامل على هذا الإنجاز من طالبتي السنة الثانية في الهندسة الميكانيكية ربيعة توانا أتاك وشيماء نور سيرتلي، وطالبة السنة الثانية في هندسة الالكترونيات الكهربائية بيضا نور بويوك يبرق، وطالبة هندسة الميكانيك الالكتروني دويغو نور كيبار وطالبة هندسة الكمبيوتر أوموهان شاهين. وتمكنت الطالبات من تركيب بطارية على الطائرة المسيرة لجعلها جاهزة للتشغيل.

وفي حديثها إلى الصحافة المحلية يوم الثلاثاء قالت الطالبة أتاك إنهن متحمسات لإظهار "مهارات المرأة التركية" في تحقيق المقولة الشهيرة لمؤسس تركيا الحديثة أن "المستقبل في السماء".

وأوضحت: "يسمح بالون الهيليوم للطائرة المسيرة بتوفير عمر البطارية وبالتالي يمنحها وقت طيران أطول، إذ لا يمكن للطائرات متعددة المروحيات الكهربائية الحالية الطيران لأكثر من 55 دقيقة".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تبوأت مركزاً متقدماً في الصناعات الدفاعية في السنوات الأخيرة بفضل طائرات بيرقدار المسيرة التابعة لشركة بايكار التركية، ونجحت في تصديرها محلياً ودولياً، ما ألهم المزيد من الشباب للاهتمام بتطوير الطائرات بدون طيار والمركبات المماثلة.