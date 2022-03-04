المساهمة التركية في جهود إنقاذ الأنواع الحية من الانقراض

تتضاءل الحياة البرية وسط التحضر والعديد من العوامل الأخرى التي يؤثر بها الإنسان على البيئة الطبيعية، لكن الأمل يزداد بتراجع حالات الانقراض بفضل جهود العديد من المنظمات والبلدان. وتحتفل تركيا بفخر كبير باليوم العالمي للحياة البرية الذي يصادف في 3 مارس/آذار، بإنقاذ 4 أنواع حية كانت على وشك الانقراض. وتوفر محطات تكاثر الحياة البرية في جميع أنحاء البلاد بيئة آمنة للتكاثر والتدخل الطبي في حالة الحيوانات المصابة حيث يتم علاجها وإعادتها إلى الطبيعة ما يساهم أيضاً في جهود الحفظ.

وتنتشر محطات التكاثر في جميع أنحاء الأناضول وتديرها مديرية حماية الطبيعة والمتنزهات الطبيعية التابعة لوزارة الزراعة والغابات، ويحدّ وجود تلك المحطات من المخاوف المتعلقة بالأغنام البرية والغزلان والأيائل الأوروبية وطيور أبو منجل الأصلع وينقذها من الانقراض.

ويوجد في تركيا 85 منطقة في جميع أنحاء البلاد من "مناطق تنمية الحياة البرية" وهي تحمي الحيوانات بشكل فعال، في مساحة تغطي أكثر من 1.1 مليون هكتار. وتعد مناطق الحياة البرية موطناً لأنواع مختلفة، من الحيوانات المذكورة أعلاه إلى الطيور المائية والماعز البري والضباع المخططة والدواجن القوقازية وبعض أنواع حيوانات الصحراء ونسورها إلى سلحفاة الفرات الناعمة والدب البني.

كما تضم البلاد 13 محطة تكاثر تلبي احتياجات الأنواع البرية في جميع أنحائها. وفي السنوات الخمس الماضية، وُلد 1.104 حيواناً في هذه المحطات، كلها من الأنواع المهددة بالانقراض من الغزلان البور إلى أبو منجل الأصلع. وبعد قضاء أيامهم الأولى في المحطات، يتم إطلاق سراحهم في الطبيعة، حيث تم ما بين عامي 2003 و 2020، إطلاق 1.869 حيواناً في الطبيعة بعد ولادتها في تلك المحطات. وكان أبو منجل الأصلع هو الأسوأ حالة بينهم من حيث الانقراض، إذ لم يكن هناك سوى 42 طائر أبو منجل أصلع في البلاد في عام 2000، لكن هذا العدد ارتفع اعتباراً من فبراير/شباط إلى 300 طائر، وذلك بفضل محطة تكاثر تم إنشاؤها في موطنهم في بلدة بيرجيك التابعة لولاية شانلي أورفا الجنوبية الشرقية.

وحتى بعد إطلاقها في الطبيعة، لا تُترك الحيوانات لمواجهة مصيرها دون مراقبة، بل تزود كل من وزارة الزراعة والغابات والوكالات العامة الأخرى والإدارات المحلية والجمعيات الخيرية تلك الحيوانات بالغذاء، خاصة خلال فصل الشتاء عندما يشح الغذاء والماء. وتوفر أطقم الوزارة 1.7 مليون كيلوغرام من العلف للحيوانات في عام واحد.

كذلك تجد الحيوانات البرية أيضاً مأوى في العيادات البيطرية التي تديرها مديرية حماية الطبيعة والمتنزهات الطبيعية، والتي عالجت حوالي 5.450 حيواناً برياً العام الماضي وأطلقتها في الطبيعة.