"المسبحة" هدية تذكارية وحرفة يدوية تكتسب جاذبية متزايدة في تركيا

أتقنت "عايشة غول إرماك" وهي حرفيّة عصاميّة من ولاية يوزغات وسط تركيا، صنع المسبحة التي تستخدم للتسبيح والذكر والاستغفار، كما تعلمت صنع سلاسل الخرز التي تزين ضفائر الشعر، واستخدام بتلات الزهور المجففة لتزيين حبات المسبحة أو سلاسل المفاتيح. وهي تساهم من خلال عملها أيضاً في دخل أسرتها.

وتعرفت "إرماك" البالغة من العمر 30 عاماً والتي تعيش في منطقة سورغن في يوزغات، على حرفة صناعة المسابح وأدوات زينة الشعر من خلال مشاهدتها لمقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعلمت أصول هذه الحرفة اليدوية الجميلة وبدأت بأولى تجاربها التي استمرت فيما بعد وتكللت بالنجاح.

وبعد عدة محاولات قامت "إرماك" بصنع مسبحة فريدة بوضع شعر زوجها داخل الخرزات ونشرت طريقة العمل على وسائل التواصل الاجتماعي منذ حوالي 3 أشهر. وسرعان ما بدأت في تلقي الطلبات لصنع مسابح مشابهة فقامت بتحويل غرفة في منزلها إلى ورشة.

وفي حديثها إلى الإعلام المحلي قالت "إرماك" أن المسبحة التي صنعتها ونشرت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي قد جذبت الكثير من الاهتمام. مؤكدةً أنه لا توجد تذكارات مماثلة في بلدتها سورغن لذلك راحت الطلبات تنهال عليها.

وأضافت:"بدأت بعد ذلك في تصميم سلاسل المفاتيح والقلائد والأساور. وقمت بتجربة وضع الصور داخل حبات التسبيح، وقد جذبت التجربة الكثير من الاهتمام أيضاً".

وأوضحت "إرماك" التي تخرجت من قسم تربية وتعليم الأطفال في مدرسة سورغن الثانوية المهنية للبنات ولم تستطع بدء تعليمها الجامعي بسبب الصعوبات المالية، أنها راضية عن اهتمام زبائنها الذين عادة ما يجلبون صور أزواجهم أو أطفالهم أو شعر والديهم أو الأشخاص الذين يحبونهم أو بتلات الزهور المجففة لصنع مسبحة أو سلاسل المفاتيح.

وتساهم "إرماك" في دعم ميزانية أسرتها من خلال صنع المسابح وهي تتطلع إلى توسيع أعمالها من خلال فتح ورشة حرفية وتعليم هذه المهنة لربات البيوت الأخريات.