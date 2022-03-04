وسط دهشة أعضاء مدرسة للفروسية في أنقرة.. حصان يفتح الباب ويتجول براحته

ربما تفتقد "كوكي" المهرة الذكية طعم الحرية، لكنها لا تسعى إليها بعد قضاء الكثير من الوقت مع البشر.

فالمهرة البالغة من العمر 20 عاماً والتي تعيش في إسطبل بالعاصمة التركية أنقرة، تستطيع أن تفتح بوابة الإسطبل الذي تعيش فيه بحركة بسيطة من فمها وسط دهشة من حولها. وتم التقاط صورة لـ "كوكي" وهي تفتح باب الاسطبل لأول مرة من خلال كاميرات المراقبة، لكنها بعد ذلك لم تعد تخجل من إظهار مهاراتها في فتح الأبواب.

وأظهرت كاميرات المراقبة المثبتة في مدرسة للفروسية في أنقرة، قيام "كوكي" بفتح الباب عندما تأكدت من عدم وجود أحد، وانتقالها بسرعة إلى مساكن الخيول الأخرى، لكنها بمجرد أن لاحظت اقتراب البشر، عادت بسرعة إلى غرفتها.

وقالت "آي جان باشبوغ" وهي موظفة في المدرسة، إن الفرس الذكية استخدمت مهاراتها "لسرقة طعام الخيول الأخرى". وصرحت لوسائل إعلام محلية يوم الخميس:"تعيش كوكي هنا منذ فترة طويلة والجميع يعرف مدى ذكائها". وأضافت أن المهرة فتحت الأبواب للخيول الأخرى أيضاً بالرغم من عدم ترك أي منها لإسطبلها.

وختمت: "هذا شيء غير عادي، خاصة بالنسبة للزوار الذين رأوها وهي تفتح الباب. كانت في البداية تخجل من أفعالها على ما يبدو. وعندما رأتنا نراقبها وهي تفتح الباب وتغادر، عادت إلى إسطبلها وأدارت وجهها مُحرجة".