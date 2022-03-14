قصة جزار تركي وعلاقة استثنائية مع الحيوانات الأليفة

أصبحت القطة "يشيم" مشهورة عالمياً قبل 4 سنوات عندما انتشرت مقاطع فيديو لها وهي تقترب من جزار تركي وتتلقى طعامها مجاناً. ومع أن القطة الذكية توفيت قبل 3 سنوات، لكن "أكرم قورقمازر" أبقى ذكراها حية من خلال مساعدة الحيوانات الضالة الأخرى. وهو يستضيف في متجره في بلدة "تورغوتلو" في ولاية مانيسا غرب تركيا، نحو 20 قطاً وكلباً.

وتمكن قورقمازر ويشيم من الوصول إلى مكانة المشاهير منذ سنوات بفض علاقتهما المميزة التي بدأت ببضع قطع من اللحم أعطاها للقطة قبل أن تموت بسبب المرض. ولم يتخل الجزار عن القطة بعد موتها بل دفن زبونته المخلصة في قبر بمزرعة قريبة من دكانه. ومنذ ذلك الحين، كرس "قورقمازر" نفسه لإطعام المزيد من الحيوانات الضالة، مشاركاً مقاطع الفيديو مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "فرحة إطعام المشردين".

وقال للصحافة المحلية يوم الاثنين: "يطلب مني متابعيني على وسائل التواصل الاجتماعي نشر المزيد من مقاطع الفيديو ويرسلون الطعام أحياناً لإطعام الحيوانات. أنا سعيد بالترويج لتركيا كبلاد محبة للحيوانات".

وأضاف أنه أقام صداقات مع المزيد من الحيوانات منذ عهد القطة "يشيم" وهم يزوره كل يوم تقريباً.

وأوضح: "أحياناً يصطف الحيوانات خارج المتجر قبل وصولي في الصباح. تأتي القطط عندما أفتح المتجر بينما تنتظر الكلاب في الخارج. أنا لا أجعلهم ينتظرون طويلاً وأول شيء أفعله في الصباح، أقدم لهم الطعام. ويبدون سعداء للغاية ويأتون في وقت لاحق من اليوم للحصول على المزيد من الطعام".

ويقوم "قورقمازر" حالياً بتلبية احتياجات 12 كلباً و8 قطط. ويقول أن القطة التي سماها "الفتاة الشقراء" هي "المفضلة" لأنها "تأتي إلى الدكان كل يوم وتتسلق تمثالاً لحمل صغير أمام المتجر. إنها تتصرف كعميل ويحب الناس مقاطع الفيديو التي أنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتعتبر الحيوانات الأليفة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية في تركيا، وهي تعتمد على لطف الغرباء وكرمهم في الطعام. وقد انتشر في العام الماضي فيديو لقطٍ بارع لجأ إلى "التمثيل" لإقناع العملاء في سوق في إسطنبول لشراء الطعام له.