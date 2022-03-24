تركيا تحصل على جائزة الأمم المتحدة لـ "ركوب الدراجات للسيدات الأنيقات"

عندما بدأت كل من "سما غور" و"بينار بينزوتي" من ولاية إزمير التركية فكرة "ركوب الدراجات للسيدات الأنيقات" عام 2013، لم تتوقعا أن تصبح فكرتهما المرحة التي قصدتا فيها تشجيع النساء على اتخاذ أسلوب حياة صحي، عالميةً إلى هذا الحد.

وقد اندهشت المرأتان أكثر بعد أن اجتذبت حملتهما غير العادية عدداً كبيراً من المشتركات وحصلت أيضاً على جائزة من الأمم المتحدة، حيث أصبحت "غور" و"بينزوتي" أحدث الحاصلين على جائزة خاصة تُمنح للأشخاص الذين يروجون لركوب الدراجات. وقامت السيدتان التركيتان بعرض جوائزهما بفخر وهما تركبان الدراجات في ساحة أتاتورك بإزمير، حيث بدأتا الرحلة الأولى.

وتتلخص فكرة "غور" و"بينزوتي" البسيطة بتشجيع ركوب الدراجات بين النساء بعد أن لاحظتا أن النساء يشاركن أقل بكثير من الرجال بهذه الرياضة الممتعة. وتشير كلمة "الأناقة" في العنوان إلى ارتداء "أفضل الفساتين والأزياء". ومنذ انطلاق الفكرة ألهمت الرحلة السنوية لراكبات الدراجات الأنيقات نساء أخريات في 30 دولة و155 مدينة، مما خلق قصة نجاح للثنائي الموهوب.

وكان من المفترض أن يحصل الثنائي على الجائزة في حدث أقيم في نيويورك، لكن جائحة كوفيد-19 أدت إلى إلغاء الحدث هذا العام وبدلاً من ذلك، تلقيتا جائزتهما عبر البريد. وكانتا بذلك أول من رفع اسم تركيا عالياً بالحصول على الجائزة.

وتُمنح الجائزة عادةً للأشخاص الذين يروجون لركوب الدراجات في اليوم العالمي للدراجات في 3 يونيو/حزيران، وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة بفضل جهود "ليسزيك سيبيلسكي" عالمة الاجتماع الأمريكية البولندية والدرّاجة الشهيرة، عام 2018. ويتم خلال هذا اليوم التعريف بالنساء اللواتي بذلن جهداً مميزاً في الترويج لركوب الدراجات.

وابتكرت فكرة الرحلة السنوية "سما غور" وهي مدرّسة تاريخ معجبة بركوب الدراجات لكنها تعلمت هذه الرياضة في وقت متأخر من حياتها عام 2013، بينما يعود الفضل إلى "بينزوتي" في نشرها في العالم.

وفي تصريحات من أمام برج الساعة الشهير في إزمير حيث بدأت تنفيذ فكرتها مع الكثير من المشاركات قبل 9 سنوات قالت "غور":"لاحظت وجود عدد أقل من النساء يركبن الدراجات هنا، وشعرت بالحاجة إلى فعل شيء حيال ذلك، فتشاورت مع صديقاتي وقررت أن أطلق تجمعاً عادياً لراكبات الدراجات ضمن قواعد لباس مفرطة الأناقة، ولم أتوقع إقبالاً كبيراً عندما نشرت إعلانات تروج للرحلة على وسائل التواصل الاجتماعي". مشيرةً أنها لم تتوقع حتى 5 مشاركات لكن 200 امرأة حضرن في ذلك اليوم، فيما أصبح العدد حوالي 50.000 امرأة يشاركن في سباق "ركوب الدراجات للسيدات الأنيقات" السنوي في جميع أنحاء العالم.

وقد تلقت الحملة جوائز من العديد من المنظمات. إلا أن "غور" لا تزال تشعر أن "أعظم جائزة هي سماع امرأة تخبرني أنها بدأت ركوب الدراجات بعد رؤية حملتنا".

وأوضحت بالقول:"هذه الجائزة تحفزنا على مواصلة الرحلات. هدفنا هو تشجيع المزيد من النساء على ركوب الدراجات وتمهيد الطريق لإعادة تقييم خيارات النقل من أجل عالم مستدام". ودعت جميع النساء بأزيائهن "الفاخرة" للانضمام إليهن في رحلة هذا العام والمقرر إجراؤها في 18 سبتمبر/أيلول.

من جانبها قالت "بينار بينزوتي" التي كانت من أوائل راكبات الدراجات، إنها تستمتع عندما تتحدث للآخرين عن فوائد ركوب الدراجات وقد شعرت بالحماس وانضمت إلى صديقتها "سما غور" عندما سمعت الفكرة.

وأضافت:"انتقلت لاحقاً إلى إيطاليا وعشت في ميلانو حيث قمت بتنظيم أول سباق دراجات للسيدات الأنيقات عام 2017 ورأيت اهتماماً كبيراً. ومنذ ذلك الحين، تبنت دول ومدن أخرى هذا الحدث الذي لم نعتقد أبداً أنه سيتطور كثيراً على هذا النحو، لكننا تشجعنا على الاتصال بمزيد من النساء لإيصال رسالتنا هناك. لدينا الآن مغتربات تركيات حول العالم ينظمن الرحلات وينشرن قصة نجاحنا. وهذا يساعدهن أيضاً على الاندماج في البلدان التي يعيشن فيها من خلال أنشطة التنمية الاجتماعية".