خبراء مختصون: المثالية والكمال قد تسببان الإصابة بمشاكل نفسية

ينظر الناس بشكل عام إلى الكمال على أنه مفهوم إيجابي، لكن إطالة التفكير في العيوب ومحاولة تصحيحها بشق الأنفس يمكن أن تهدد الصحة العقلية وتتسبب للشخص بالقلق وجلد الذات.

وبالرغم من أن الباحثين والخبراء لا يستطيعون التوافق على تعريف موحد، إلا أن الكمال عموماً يشير إلى حالة وضع توقعات عالية جداً للذات والقلق الشديد بشأن الوصول إلى هذه التوقعات، وبالتالي الإفراط في انتقاد الشخص نفسه.

وهذا الشعور ببساطة ما هو إلا "السعي إلى الكمال" الذي غالباً ما يركز الأشخاص الذين ينشدونه بإلحاحٍ على فشلهم ويميلون إلى تجاهل نجاحاتهم وتعميق معاني أخطائهم، إلى أن يصلوا إلى مشاعر سلبية تجاه أنفسهم.

وفي هذا السياق علقت "نيدا بال" أخصائية علم النفس السريري، على الموضوع بتقديم معلومات حول الكمال وتأثيره على العلاقات الاجتماعية وحياة العمل والحياة الأكاديمية للفرد. مشيرةً إلى أن النظرة المثالية تشكل الأساس للعديد من الاضطرابات النفسية المرضية، وحددت الخطوط العريضة لنماذج التفكير لمن يتبنون الفكر المثالي.

وقالت:"التفكير الكمالي يتمثل بنموذج فكري تام مقابل لا شيء، وتتولد عنه الرغبة في تأجيل المسؤوليات باستمرار بدافع عدم الاكتمال والرغبة في السيطرة على أجزاء العمل الواحد تلو الآخر، واهتمام الشخص المفرط بمظهره والشعور الدائم بوجود العيوب والنقائص وصعوبة المحاولة والرغبة بالانسحاب مع مشاعر النقص والتعاسة".

وأوضحت "بال" أن العوامل التي تؤدي إلى التفكير بالمثالية والكمال مخفية في الشخصية البشرية لأنها تبدأ بالتكون من أول مخططات التفكير التلقائية التي تتبادر إلى أذهاننا في مواجهة الأحداث. كما أن الأشخاص الذين تربطنا بهم علاقات وثيقة في حياتنا خلال طفولتنا وعلاقات الأقران والمعلمين وغيرها من العوامل البيئية لتلك الفترة، هي التي تصنع أسس عقليتنا على غرار تشفير البرامج. لنبدأ لاحقاً في حياتنا المستقبلية بتغذية مشاعرنا تجاه الأحداث بأنماط التفكير تلك وتبدأ هذه المشاعر تملي علينا سلوكياتنا.

وأضافت أنه عندما يكتشف الشخص مخططاته التفكيرية، يمكنه إدارة سلوكه من خلال وعيه بأفكاره.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج العلاج السلوكي المعرفي الذي يرمز له بالأحرف الأولى "CBT"، يشير إلى أن أفكار الإنسان ترتبط بمشاعره وسلوكياته. ويحتاج الفرد إلى دعم المعالجين إذا بدأ نمط التفكير السلبي هذا في تعطيل حياته اليومية حيث يمكن للأساليب السلوكية المتنوعة والمعالجين المهرة، مساعدته على تجنب البحث عن المثالية والكمال.