الشيف التركي براق يفتتح مطعماً في لندن بالتعاون مع رونالدو

كشف الشيف التركي وصاحب المطاعم الشهيرة "براق أوزدمير" المعروف بلقبه الشهير "سي زد إن براق" الإثنين أنه يستعد لافتتاح مطعمه الجديد في لندن بالتعاون مع نجم كرة القدم البرتغالي "كريستيانو رونالدو".

وأعلن "أوزدمير" الذي وصل إلى الشهرة العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو إعداد الطعام والطبخ الباسمة باستمرار، وتحضير وجبات عملاقة من المأكولات والحلويات، في فعالية ريادة الأعمال الرقمية التي أقامتها بلدية ولاية بورصة التركية.

وفي إشارة إلى أن مطاعمه التي افتتحها تحت علامتي "سي زد إن براق" و"سفرة مدنيات هطاي" أصبحت واحدة من العلامات التجارية التركية البارزة في 11 دولة، قال "أوزدمير": "سنفتتح في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام، مطعمنا الجديد في لندن بالمملكة المتحدة بالشراكة مع كريستيانو رونالدو. ونحن لا نعلن عن هذا كثيراً، لأننا كنا ننوي أن نصنع مفاجأة جميلة للجمهور في الافتتاح".

وكانت شائعات عن مشاركة "أوزدمير" في محادثات شراكة مع النجم البرتغالي ونادي مانشستر يونايتد، ترددت عند حضوره فعاليةً تجمع مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، أقامتها إدارة الدوري الإسباني في مدريد في سبتمبر/أيلول الماضي. وقال "أوزديمير" في ذلك الحدث إنه أصبح صديقاً لرونالدو عندما زار الأخير مطعمه في دبي، ثم دعاه نجم كرة القدم إلى المملكة المتحدة.

وبعد كلمته عن المطعم الجديد احتفل "أوزدمير" بعيد ميلاده السابع والعشرين مع الحضور ورئيس بلدية بورصة "علي نور أق طاش" على المسرح.