انطلاق الجولة الإعلامية لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية في جناق قلعة

احتضنت ولاية جناق قلعة غربي تركيا، الخميس، الجولة الإعلامية التقليدية ضمن سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية المقرر إجراء نسخته الـ57 بين 10 و17 أبريل/ نيسان.

وبدأت الجولة الإعلامية التقليدية بمشاركة صحفيين انطلقوا (عبر الحافلات) من مدينة إسطنبول صباح الخميس، ووصلوا جناق قلعة ظهر اليوم نفسه.

وبدأت الجولة انطلاقا من منطقة لابسكي بالضفة الآسيوية من جناق قلعة، واختتمت في منطقة غاليبولي بالضفة الأوروبية بعدما قطع المشاركون مسافة 4 آلاف و608 أمتار، وعبروا جسر "جناق قلعة 1915" الذي افتتحه الرئيس رجب طيب أردوغان في 18 مارس/ آذار الجاري.

ويربط جسر "جناق قلعة 1915" بين قارتي آسيا وأوروبا فوق مضيق جناق قلعة (الدردنيل)، ويحمل لقب أطول جسر معلق في العالم، ويختصر المسافة بين طرفي مضيق جناق قلعة (شمال غرب) إلى 6 دقائق فقط.

وشارك بالفعالية والي جناق قلعة، إلهامي أقطاش، ورئيس الاتحاد التركي للدراجات الهوائية أمين مفتي أوغلو.

ولدى الوصول إلى الضفة الأوروبية، أقيمت مراسم توزيع الجوائز على مشاركين في الجولة، مع التقاط صور تذكارية.

وفي تصريح له خلال الفعالية، قال مفتي أوغلو، إن الجولة الحالية نظمت قبل انطلاق سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية المقرر في أبريل تحت اسم "احترام للتاريخ والطبيعة".

وأعرب مفتي أوغلو عن سعادته الكبيرة بالاهتمام الذي لاقته جولة الدراجات من قبل الصحفيين.

وبعد انتهاء مراسم التكريم، زار الصحفيون مقبرة الشهداء في شبه جزيرة منطقة غاليبولي بولاية جناق قلعة.

جدير بالذكر أن سباق الدراجات الهوائية، الذي يجري برعاية رئاسة الجمهورية، بدأ تنظيمه عام 1963 تحت اسم سباق مرمرة للدراجات، وأخذ الطابع الدولي للمرة الأولى عام 1965.

واعتبارًا من العام 2017، قرّر الاتحاد الدولي للدراجات إدراج السباق، على تقويمه لمسابقات الجولات العالمية للدراجات الهوائية.