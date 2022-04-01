تركيا تعزز جهودها في حماية الطيور المهاجرة عبر أراضيها

تعرضت 3 طيور توقفت في تركيا أثناء رحلة هجرتها، لمخاطر متنوعة بعد أن تم العثور عليها من قبل مراقبي الطيور مصابةً في أنطاليا، الوجهة الأولى للطيور المهاجرة القادمة من إفريقيا.

وبدأ موسم الهجرة مؤخراً لآلاف الطيور التي تتجه من نصف الكرة الجنوبي إلى الشمال، حيث يقوم مراقبو الطيور والعلماء الأتراك بتعقب الطيور للحفاظ عليها وضمان عدم تأثر صحتها وهي في طريقها إلى الشمال.

وكان "تامر يلماز" وهو أحد مراقبي الطيور، عثر على طيرٍ مصابٍ قادم من إفريقيا على شاطئ منطقة مانافغات في أنطاليا مؤخراً. وشاهد "يلماز" الطائر الصغير ذا البطن الأسود المميز على الشاطئ وكان "فاقداً لساقه بسبب انحشارها في شبكة صيد على الأرجح".

وفي نفس المنطقة عثرت "غوكجة جوشكون" وهي طبيبة بيطرية ومراقبة طيور على طائرٍ جارح، وكان فاقداً للوعي في حقل قصب. ولاحظت "جوشكون" أن المنطقة حول منقار الطائر لونها غريب ورائحة منقاره كريهة. وتم نقل الطائر إلى مركز تأهيل للطيور المهاجرة ويشتبه في إصابته بالتسمم نتيجةً لأكله فأراً أو حيواناً ملوثاً بمبيدات الآفات.

كذلك قامت "جوشكون" بنقل هدهد أوراسيا الذي عثرت عليه مصاباً بطلق ناري، إلى عيادة بيطرية لتلقي العلاج، وقالت إن بعض الأشخاص الأشرار أطلقوا النار على الطائر، بالرغم من كونه مقدساً عند المسلمين لارتباطه بالنبي سليمان وقد حرم النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذبحه.