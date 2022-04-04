تغير المناخ يؤثر على دورة فقس بيوض الطيور في شمال أمريكا

جعل تغير المناخ الكثير من أنواع الطيور تعشش وتضع بيضها قبل شهر تقريبا مما كانت عليه قبل 100 عام، وفق ملاحظات العلماء في الولايات المتحدة.

كانت تلك من بين النتائج التي توصلت إليها دراسة جديدة نشرت في مجلة جورنال في أوف أنيمال إيكولوجي، قارن فيها الباحثون الملاحظات الحديثة مع بيض عمره قرن محفوظ في متحف.

قال جون بيتس، المسؤول عن الطيور في متحف فيلد في شيكاغو والباحث الرئيسي في هذه الدراسة "تم تصميم هذه الدراسة بشكل أساسي للنظر فيما إذا كانت مواعيد وضع البيض بالنسبة لأنواع الطيور في الجزء الشمالي الشرقي من إلينوي (شيكاغو) قد تغيرت مع مرور الوقت أم لا."

يضم المتحف ما بين 50 ألف و60 ألف بيضة يعود تاريخها إلى ما يتراوح بين سبعينيات القرن التاسع عشر وبين عشرينيات القرن الماضي. تتضمن المجموعة معلومات حول البيض.

وقال بيتس إن النتائج تتفق مع أشياء أخرى تحدث في البيئة بسبب تغير المناخ.

وأضاف "لقد تبين أن أعداد الحشرات آخذة في الانخفاض أيضا، على الرغم من أنه مرة أخرى، من الصعب الحصول على بيانات جيدة حول ما يفعله كل نوع من الحشرات. والحشرات، بدورها، تستجيب لإنتاج أوراق النبات، وهكذا ".

إضافة إلى كونها بمثابة تحذير بشأن تغير المناخ، تسلط الدراسة الضوء على أهمية مجموعات البيض في المتاحف، والتي غالبا ما تكون غير مستغلة بالقدر الكافي.