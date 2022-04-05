تركيا.. قطة حامل تتوجه إلى مركز صحي لمساعدتها على الولادة

وجد العاملون في مركز صحة الأسرة في مقاطعة كرمان الجنوبية مريضا غير عاديا يوم الاثنين الماضي، حيث توجهت قطة كانت في حالة مخاض متعسرة إلى المركز، ولاحظ الموظفون عند وصولها أنها حامل.

وبينما كانت القطة الحامل تتألم أمام مركز صحة الأسرة وطلبت المساعدة من الداخل، كانت الكاميرات الأمنية حول المبنى تلتقط صرخاتها لتثير الانتباه.

أنجبت القطة أربعة قطط صغيرة بمساعدة طبيب وبعض الممرضات من المركز، فيما كادت إحدى القطط الصغيرة ألا تنجو، لكنها نجت بفضل تدخل الممرضة التي أدركت أن القطة لا تتنفس، وأوضحت الممرضة بيتول يلماز: "القطة لم تكن تتنفس عندما ولدت، لقد ساعدتها على التمسك بحياتها بتدليك القلب".

وأبدى الأطباء والممرضات في مركز صحة الأسرة إعجابهم الشديد بطلب القطة للمساعدة.

من جانبه قال الدكتور حسين أولو: "سمعنا فجأة صوت القطة في ممر المركز، ولاحظها الموظفون الذين أدركوا أن القطة ستلد، أخذوها على الفور إلى غرفة النوم ووضعت" ، مضيفًا أن الأربعة هم جميعًا. الهرة والأم بصحة جيدة.

وفي الوقت نفسه، قالت الممرضة توغبا يمان، التي ساعدت الأم خلال عملية الولادة، بسعادة: "لقد أدركنا أن هذه القطة التي جاءت إلى بابنا في الصباح بحاجة إلى المساعدة، والآن لدينا أربع قطط جميلة".