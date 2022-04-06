تويتر تبحث إضافة خاصية تعديل التغريدات المنشورة

أعلنت شركة تويتر اليوم الأربعاء، أنها تبحث بشكل جاد إضافة خاصية تعديل التغريدات المنشورة.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة، في تغريدات، أنها تعمل على إضافة زر جديد يسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم.

وأضافت أنها ستبدأ في تجربة الخاصية الجديدة في غضون الأشهر المقبلة لدى بعض المستخدمين.

وغرد الفريق الإعلامي في شركة التواصل: "الآن وبما أن الجميع يسأل.. نعم، نعمل على ميزة تعديل التغريدات منذ العام الماضي!".

ويأتي الإعلان عن الخاصية الجديدة بعدما سأل عضو مجلس الإدارة الجديد، رئيس شركة تيسلا، إيلون ماسك، متابعيه في استطلاع على تويتر عما إذا كانوا يريدون هذه الخاصية.

وكانت منصة تويتر تخشى تطبيق هذه الخاصية الموجودة بالفعل في منصتي فيسبوك وانستغرام حفاظا على الشفافية.

وقال الرئيس السابق لشركة تويتر، جاك دورسي، عام 2018، إن الشركة ربما لن تضيف أبدا هذه الخاصية وسط مخاوف بشأن الشفافية.

والإثنين الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي ماسك، استحواذه على 9.25 بالمئة من أسهم شركة تويتر.

وجعل هذا الاستحواذ ماسك أكبر مساهم في الشركة، وتساوي حصته قرابة أربعة أضعاف حصة مؤسس المنصة جاك دورسي البالغة 2.25 بالمئة، حسبما أشارت صحيفة فاينانشيال تايم.