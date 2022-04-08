تركي يهزم "كوفيد-"19 بعد 16 شهراً من الحجر و85 اختباراً إيجابيا

بعد فترة حجر صحي وعلاج استمرت 16 شهراً تخللها إجراء 85 اختباراً للكشف عن كورونا PCR كانت نتيجتها إيجابية، تمكن التركي مظفر كاياسان من هزيمة فيروس كورونا وجاءت نتيجة الاختبار الـ86 سلبية بعد فترة علاج من المرض هي الأطول في تركيا.

وكان كاياسان (56 عاماً) قد أجرى عملية زرع نخاع شوكي قبل 3 أعوام بمستشفى كلية الطب في إسطنبول، بعد إصابته بمرض سرطان الدم. وكان يتلقى أدوية مثبطة للمنعة كجزء من العلاج. وفي نوفمبر/ تشرين ثاني 2020 أصيب لأول مرة بفيروس كورونا ليبدأ رحلة علاج جديدة من كوفيد-19.

تعافى كاياسان من أعراض المرض بعد فترة قصيرة إلا أن اختبارات الكشف عن وجود الفيروس التي كان يجريها كانت دائماً ما تكون إيجابية إلى أن جاءت النتيجة سلبية بعد الاختبار السادس والثمانين.

وقال كاياسان إن أول شيء فعله عقب خروجه من الحجر الصحي كان احتضان حفيدته كوكاي أمينة التي ولدت منذ أربعة أشهر ولم يستطع رؤيتها إلا من وراء حاجز زجاجي.

وكان كاياسان قد وجه دعوة منذ شهرين لكل المواطنين للحرص على تلقي جرعات اللقاح المضاد لكورونا لحماية أنفسهم وذويهم والالتزام بكافة التدابير الاحترازية من أجل هزيمة هذا الوباء.