مدارس "نون" التركية تطلق مسابقة تصوير فوتوغرافي لتجسيد أجواء رمضان

تنظم مؤسسة نون للتعليم والثقافة، التي تمتلك سلسلة مدارس نون الخاصة في إسطنبول، الدورة الثالثة من مسابقتها الدولية للتصوير الفوتوغرافي هذا العام. وتدعو المسابقة طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية من جميع أنحاء العالم لإبراز الأجواء الرمضانية الروحية للشهر الفضيل من خلال عدساتهم الواعدة.

وفي مسابقة "نور رمضان" التي جذبت اهتماماً كبيراً من مختلف أنحاء العالم العام الماضي، والذي تجلى بعدد الصور المشاركة البالغ 1000 صورة من 13 دولة مختلفة و 42 مدينة و380 طالب، ستتنافس الصور الملتقطة هذا العام والتي تعكس الأجواء والروح الرمضانية بحماس كبير، وفق بيان أصدرته المؤسسة يوم الأربعاء.

وتشجع المسابقة الطلاب على التقاط اللحظات الملونة الخاصة بشهر رمضان، مثل طاولات السحور والإفطار والمساجد وصلاة التراويح، من خلال جوائز قيمة مثل كاميرا الحركة إنستاكس وأجهزة أندرويد اللوحية وسماعات الرأس اللاسلكية في كل فئة.

وجاء في بيان المؤسسة: "يتم هذا الموسم تنظيم مسابقات الفيديو الأسبوعية وفقاً للمعايير المحددة على حساب الصفحة على الانستغرام بالإضافة إلى مسابقة التصوير الفوتوغرافي".

واعتباراً من 2 أبريل/نيسان فُتح باب التقديم لمسابقة التصوير الدولية الثالثة والذي يستمر حتى 2 مايو/أيار، حيث يتعين على الطلاب الراغبين في المشاركة تحميل صورهم على الموقع الإلكتروني لمدارس نون.

وفي معرض حديثه عن المسابقة قال "فاتح نيدا" الممثل المؤسس لمدارس نون: "مسابقة نور رمضان الدولية للتصوير الفوتوغرافي التي أقيمت على مدى السنوات الثلاث الماضية بهدف تجسيد روح رمضان وأجوائه، والسعي وراء الفرح والروحانية اللذين يجلبهما هذا الشهر، والبحث عنهما من خلال عدسات الأطفال، اجتذبت اهتماماً أكثر مما توقعنا، في كل من بلدنا والعالم".

مشيراً إلى أن إجراءات كوفيد-19 التي كانت مشددة العام الماضي حالت دون الاستمتاع بالأجواء الرمضانية والروحانيات التي يتصف بها هذا الشهر الكريم، لكنهم هذا العام متحمسون لإتاحة الفرصة للطلاب لمشاركة هذا الحدث بكل أبعاده الإنسانية والروحية.

وأضاف: "هذه المسابقة فرصة لجعل النور الذي بداخلنا يتصل بنور رمضان. وندعو جميع أبنائنا وشبابنا للتعبير عن هذا النور وإظهاره".