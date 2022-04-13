تركيا.. اكتشاف نقوش تعود للعصر الأموي تسلط الضوء على الفتوحات الإسلامية في الأناضول





عثر خبراء أثريون خلال أعمال الحفر بموقع "كنيدوس" بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، على مجموعة نقوش عربية تعود للعهد الأموي تسلط الضوء على الفتوحات الإسلامية في منطقة غرب الأناضول.

وعُثر على النقوش في موقع الحفر بمدينة كنيدوس الأثرية بقضاء داتشا التابع لموغلا. وتعد مدينة كيندوس الأثرية من أهم المواقع لدى خبراء الآثار كونها كانت قديماً مدينة مهمة تمتاز بموقعها المتميز في نقطة التقاء البحر المتوسط مع بحر إيجه وتذكر المصادر أنها كانت مدينة تضم العديد العلماء أبرزهم المهندس سوستراتُس الذي بنى منارة الإسكندرية الشهيرة أحد عجائب الدنيا السبعة.

وقال الدكتور أرتكين مصطفى دوكسان ألتي رئيس فريق الحفر والتنقيب إنهم عثروا على عشرين نقشاً خلال أعمال الحفر في موقع كنيسة كنيدوس تتيح بيانات مهمة حول الفتوحات الإسلامية المبكرة التي انطلقت من فلسطين ولبنان إلى منطقة غرب الأناضول وجزر موس ورودوس، وبيانات حول أسماء القادة ومعلومات عن الجيوش التي شاركت في الحملات.

وأضاف أن النقوش تشير إلى أن العرب ظلوا في مدينة كنيدوس قرابة 30 عاماً وأن المدينة كانت قد بدأت تفقد رونقها وتفرغ من سكنها قبل مجيء العرب.

وأشار إلى أنه تم العثور في السبعينات على 7 نقوش أموية وبذلك يصبح عدد النقوش المكتشفة حتى الآن 27 نقشاً.