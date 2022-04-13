غواصون متطوعون ينظفون الشباك الشبحية في بحر مرمرة بتركيا

شباك الأشباح هي بقايا شباك الصيد المهجورة التي عادة ما تظل غير مرئية وتوجد بشكل عام في قاع البحر. يقوم الصيادون برمي هذه الشباك في البحار والمحيطات للتخلص منها ما يشكل خطراً على الحياة البحرية وحتى على الغواصين الذين قد يعلقون بها ويتعرضون للاختناق وهم يحاولون تخليص أنفسهم منها، وهي آفة خطيرة تهدد النظام البيئي البحري.

وإلى جانب الجهود الرسمية التي تبذلها السلطات المختصة، يعمل الهواة والمتطوعون في تركيا على إزالة هذه الشباك الضارة وتنظيف مساحات طويلة من الشريط الساحلي من مخلفاتها.

"سيرجو إكشيان" واحد من أولئك المتطوعين، وهو غواص شغوف بالسباحة والغوص منذ شبابه، من سكان إسطنبول عمره 68 عاماً، بدأ في التقاط شباك الأشباح من قاع البحر منذ حوالي 16 عاماً ومنذ ذلك الحين قام بتنظيف حوالي 29.700 متر مربع من الشباك بمساعدة صديقين آخرين.

وعلى مر السنين، وجد "إكشيان" استخدامات جديدة لبقايا الشبكات التالفة، حيث يتم تحويل بعضها إلى أكياس تسوق بينما يتم إرسال البعض الآخر إلى قرى في ولاية إرزينجان الشرقية لاستخدامها "كأغطية نباتية" لحماية المحاصيل من الظروف الجوية.

وفي حديثه مع الصحافة المحلية يقول "إكشيان" المولود في منطقة ترابيا على ضفاف البوسفور، إنه لا زال متحمساً للغوص منذ تجربته الأولى في النزول تحت الماء وهو في سن التاسعة عشرة. ويؤكد أن البحر آنذاك كان مزدهراً بالأسماك الزاهية والملونة وأن التلوث قد انتشر مؤخراً ويوضح بحزن "لقد فقدنا ذلك الحوض بسبب الملوثات والصيد الجائر".

ومنذ أن بدأ يصادف عدداً متزايداً من الشباك المتشابكة في الصخور تحت الماء، قرر "إكشيان" أن يفعل شيئاً حيال ذلك فطلب من أصدقائه، "أركان أكبولات" و"فولكان نارجي" المساعدة في هذا العمل.

وحول طبيعة المهمة التي يقومون بها يقول: "أغوص أولاً وأقوم بتصوير المنطقة. نحن نراقبها ونضع خططنا لأعمال التنظيف وعدد العبوات التي سنحتاجها وحجم الشباك وما إلى ذلك". مشيراً أن الفريق يستخدم عبوات بلاستيكية لرفع الشباك إلى السطح، من خلال ضخ الهواء فيها بعد ربطها بالشبكات.

ويعتقد "إكشيان" أن "التلوث بالشباك" يمثل مشكلة كبيرة للبحار، مؤكداً أن حوالي 640 ألف طن من الشباك ومواد الصيد الأخرى يتم التخلص منها في البحار في جميع أنحاء العالم وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

ويعطي الغواصون الأولوية لتحويل قطع الشباك البالية إلى أكياس تسوق ويتم تسليم عائدات بيع هذه الأكياس إلى جمعية الحفاظ على البيئة البحرية. كما يتم تنظيف البقية وإرسالها إلى القرى في إرزينجان لاستخدامها في تغطية مزارع الطماطم والفلفل والفراولة.

وبالرغم من عدم توفر الأرقام الدقيقة، يقدر "إكشيان" أن حوالي 1500 كيلومتر من الشباك يتم رميها أو تتركها قوارب الصيد كل عام. كما تساهم الشباك المصنوعة من المشتقات البلاستيكية في تلوث البحر بالبلاستيك. وفي عام 2020 وحده أزالت السلطات شبكات الأشباح من 10 مواقع على مساحة 10.000 متر مربع. وكانت الحكومة كلفت عام 2019، جميع مشغلي قوارب الصيد التجارية بإبلاغ السلطات بنوع وكمية وإحداثيات الشباك المفقودة في البحر. حيث يحذر الخبراء من أن هذه الشباك تمثل تهديداً أساسياً للنظام البيئي لأنها تجعل البقعة التي أُلقيت فيها أو علقت بصخورها، غير صالحة لعيش وتكاثر الأسماك والمخلوقات البحرية الأخرى.