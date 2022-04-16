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رواد فضاء صينيين يعودون إلى الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 16.04.2022 11:31
رواد فضاء صينيين يعودون إلى الأرض بعد 6 أشهر في الفضاء

عاد ثلاثة رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد إتمام مهمتهم التي استمرت 6 أشهر في المحطة الفضائية لبلادهم.

وهبطت الكبسولة التي تقل رواد الفضاء الثلاثة على الأرض في صحراء جوبي شمال غربي الصين صباح، السبت، بحسب وسائل إعلام محلية.

و استغرقت الرحلة من محطة الفضاء الصينية "تيانجونج"، نحو 9 ساعات، وذلك بفضل إجراءات اختصار المسار، حيث كانت الرحلة السابقة تستغرق 24 ساعة..

وخلال مهمتهم نفذ الرواد عمليتي سير في الفضاء، و سلسلة تجارب علمية.

كما قاموا بتحضيرات للتوسعة الإضافية لمحطة الفضاء الصينية المعروفة باسم "تيانجونج" (القصر السماوي).



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