رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع

خرج نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو الإثنين على جمهور متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنبأ حزين.

رونالدو أعلن أن أحد توأميه حديثي الولادة قد توفى.

وكتب مهاجم مان يونايتد في منشور وقعت عليه شريكته جورجينا رودريغيز "ببالغ الحزن نعلن وفاة طفلنا الرضيع ... إنه أكبر ألم قد يشعر به أبوان".

وكان رونالدو أعلن العام الماضي أنه ينتظر هو وجورجينا ولادة توأمين.

وأضاف رونالدو في منشوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي "مولد رضيعتنا فقط هو ما يمنحنا القوة كي نتحمل هذه اللحظة متشبثين ببعض الأمل والسعادة... تلك الخسارة تدمرنا جميعا... نطلب (منكم) التفضل (بمنحنا بعض) الخصوصية في هذا الوقت بالغ الصعوبة ... طفلنا الصغير، أنت ملاكنا ... سنحبك دوما".

جدير بالذكر أن رونالدو كان لديه بالفعل أربعة أطفال.