"خبز المهاجرين".. مذاق من البلقان إلى أضنة التركية

يعد "خبز المهاجرين" من أنواع الخبز الشهيرة في ولاية أضنة جنوبي تركيا. وانتقل خبز المهاجرين من منطقة البلقان وشبه جزيرة القرم إلى جنوبي تركيا مع المهاجرين الذين قدموا إلى المنطقة قبل 200 عام ونقلوا معهم هذه الثقافة.

ولا يزال الأهالي بقرية يلليبل بقضاء جيهان في ولاية أضنة يخبزون الخبز بالطريقة التي تعلموها من أجدادهم الذين هاجروا من البلقان والقرم إلى أضنة التركية.

و"خبز المهاجرين" هو نتاج مزج نوعين من الخبز من منطقتين مختلفتين هما خبز تتار القرم وخبز أتراك البلقان. ومع انتقالهما إلى أضنة وامتزاج الطريقتين نتج نوع جديد من أطلق عليه أهالي المنطقة اسم "خبز المهاجرين". وعلى مدار قرنين من الزمان توارثت الأجيال طريقة عمله.

ويخبز خبز المهاجرين مرة كل 3 أو 4 أيام بحسب الموسم وعدد أفراد الأسرة ومن أهم مميزاته استخدام الخميرة الحامضة في إعداده وتركه فترة كافية للتخمر.

يوضع الطحين والماء والملح على قطعة عجين باقية من الخبز الذي تم إعداده سابقاً ويخلط العجين جيداً ثم يغطى بإحكام ويُترك ليتخمر لمدة ساعة. وفي تلك الأثناء يتم تجهيز الصواني التي سيوضع بها الخبز ويتم دهنا بالزيت. بعد ذلك ينقل إليها العجين على شكل قطع مستديرة تزن 1,5 كيلو جرام بعد ذلك تغطى مرة أخرى وتترك لمدة ساعة إضافية. وبعد ذلك يوضع العجين في الفرن الحجري الذي يكون قد تم تسخينه جيداً.

ولكي لا يحترق الخبز من شدة الحرارة تستخدم أغصان شجر الزيتون بدلاً من الحطب لإشعال الفرن. وتوضع الصواني التي بداخلها العجين داخل الفرن ويُغلق الفرن لمدة 15 دقيقة ثم يُفتح وتستمر تسوية الخبز لمدة ثلاثين دقيقة أخرى.

بعد أن ينضج الخبر يتم إخراجه من الفرن ويترك ليبرد. ثم يصبح جاهزا للتناول أو يوضع في الثلاجات للتخزين.

ويعد خبز المهاجرين من أنواع الخبز المشهورة بقضاء جيهان ويأتي السكان خصيصاً إلى حي يلليبل بالقضاء لتناوله.