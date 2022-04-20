السويد.. التلفزيون الرسمي يفصل مراسل بسبب انتقاده حارق المصحف

سرح التلفزيون السويدي الرسمي "إس تي في" أحد مراسليه من عمله، بسبب انتقاده زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي راسموس بالودان، الذي أحرق نسخة من القرآن الكريم.

وقال مدير أخبار المنطقة الجنوبية في قناة "إس تي في" السويدية، أنطون سفيندسن، إن التحقيق في حادثة المراسل قد انتهى، وإنه تم فصله.

وأضاف سفيندسن: "التحقيقات كشفت أن المراسل ألحق ضررا بمبدأ الحيادية في القناة، وأنه تم فصله بسبب ذلك".

وكان بالودان قد استخدم تعابير مهينة للإسلام والرسول محمد (ص) بتاريخ 26 فبراير/ شباط، في كلمة بمدينة غوتيبرغ السويدية، حيث يعيش الكثير من المسلمين.

وانتقد مراسل "إس تي في" هذا العمل التحريضي حينها، مخاطبا بالودان بالقول: "عد إلى منزلك أيها الأحمق".

والخميس الماضي، أقدم بالودان، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ جنوبي السويد تحت حماية الشرطة.