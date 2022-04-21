نقل مواطنين تركيين من المغرب ومصر لاستكمال علاجهما في تركيا

عمدت السلطات الصحية التركية إلى جلب اثنين من مواطنيها من المغرب ومصر خضعا فيهما لعمليتين جراحيتين، بطائرة إسعاف، حتى يواصلا علاجهما في الداخل.

وذكر مراسل الأناضول، أن "مصطفى دميريل" (40 عاما) خضع لعملية في الأمعاء بالمغرب وفقد الكثير من وزنه بسبب مضاعفات ما بعد العملية الجراحية وأن "غُليزار آتلاي" (31 عاما) خضعت أيضا لعملية قلب في مصر، وحدثت لديها مضاعفات ما بعد العملية الجراحية.

وتقدم المريضان بطلب إلى السلطات التركية من أجل إحضارهما إلى البلاد لمواصلة العلاج فيها.

وأرسلت وزارة الصحة التركية، طائرة إسعاف لنقل المريضين من المغرب ومصر، إلى أرض الوطن.

وحطت الطائرة التي تقل المريضين بمطار "أتاتورك" بإسطنبول، فجر الخميس.

وجرى نقل المريضين بسيارتي الإسعاف من أرض المطار إلى مستشفيين في إسطنبول لاستكمال العلاج.