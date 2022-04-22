أبطال بورصة الخارقون يتسلقون نوافذ الأطفال حاملين الهدايا

شارك عدد كبير من طلاب الجامعة في ولاية بورصة التركية بنشاط ترفيهي يدخل البهجة والفرح على قلوب الأطفال المرضى الراقدين في مستشفى الجامعة، وقاموا بتسلق واجهة المبنى متنكرين بزي أبطال خارقين لتقديم الهدايا للأطفال عبر النوافذ.

ونظم الفعالية طلاب جامعة أولوداغ المنتسبين لجمعية Cave للأبحاث الرياضية، برعاية مرفق الكهرباء التابع لجامعة أولوداغ "أويداش"، حيث تسلق الطلاب مستشفى كلية الطب بالجامعة مرتدين زي الأبطال الخارقين مثل باتمان وسوبرمان لرفع الروح المعنوية للأطفال المرضى كما قاموا بتوزيع الهدايا.

وهبط الطلاب إلى طابق الأطفال باستخدام آلية أقيمت خارج المبنى كجزء من الحدث، لرسم الابتسامة على وجوه الأطفال بمناسبة 23 أبريل/نيسان يوم السيادة الوطنية ويوم الطفل.

وعند الوصول إلى الطابق الخاص بهم، سلم الطلاب لكل واحد من الأطفال الذين يتلقون العلاج ساعة يد قابلة للطلاء من النافذة.

وفي حديثه أثناء الاحتفالية، صرح البروفيسور أحمد صايم كيلاووز رئيس الجامعة، أن خدمة المجتمع من أهم واجبات الجامعة. وأنهم تعاونوا مع جميع شرائح المجتمع في هذا السياق.

وقال: "من أجل إسعاد أطفالنا الذين اضطروا لقضاء مناسبة 23 أبريل/نيسان في المستشفى، وبهدف مشاركة فرحة العيد معهم، قمنا بتوزيع الهدايا عليهم هذا اليوم"

وشكر كيلاووز الطلاب المشاركين وأضاف: "أتمنى لأطفالنا الصحة والعافية. وآمل أن يستعيدوا صحتهم في أقرب وقت ممكن كما آمل أن يستمتع الأطفال الذين هم خارج المستشفى أيضاً بهذه المناسبة"

من جانبه أشار "غوك آي فاتح داناجي" المدير العام لأويداش، إلى أنهم يعملون من أجل طاقة متواصلة دون أن يتناسوا مشاركتهم في مشاريع المسؤولية الاجتماعية لأنهم يعتبرون هذه المهمة من أولوياتهم.

وأكد على إقامة الفعالية في 23 أبريل/نيسان لأنهم أرادوا أن "نرسم ابتسامة على وجوه أطفالنا الذين يتلقون العلاج هنا في المستشفى، ومنحهم هدية لطيفة". وشكر الجميع على مساهماتهم.

بدورها قالت طالبة الطب نور كوركماز التي تسلقت المبنى ووزعت الهدايا على الأطفال، إنهم أقاموا في السابق نشاطاً في مستشفى الأورام وعاشوا نفس اللحظات العاطفية.

وأوضحت كوركماز أنهم ينظمون هذا الحدث في أيام خاصة، وأنهم وزعوا الهدايا خصيصاً في يوم 23 أبريل/نيسان كي يدخلوا الفرح على قلوب الأطفال.

وأضافت: "يمنحنا وصولنا إلى الأطفال الذين لا يستطيعون مغادرة المستشفى في مثل هذه الأيام الخاصة، شعوراً مميزاً بالسعادة يعادل تلك التي نجدها في عيونهم وعيون عائلاتهم. إنه شعور جميل لا يمكنني وصفه".

كما قال الطفل محمد مصطفى أردوغان البالغ 13 عاماً والذي يعالج في المستشفى، إن الأبطال الذين تسلقوا المبنى قدموا له الهدايا ما جعله سعيداً وممتناً للغاية.