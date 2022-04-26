مهندسة تركية تساهم في المستقبل الأخضر للكوكب بالبلاستيك المصنوع من نوى الزيتون

دخلت المهندسة التركية "دويغو يلماز" قائمة "العشرة شباب البارزين في العالم" عام 2019 بفضل اختراعها المميز في تحويل نواة الزيتون إلى بلاستيك قابل للتحلل. وهي اليوم وبعد مرور 3 سنوات، تدير شركة بقيمة 30 مليون دولار وتوفر المواد الخام للصناعات التي تبحث عن خيارات قابلة للتحلل.

وتشيد "يلماز" وهي مهندسة أغذية ومحاضرة في جامعة أيدين بإسطنبول، بالقوانين المحلية التي توفر حوافز للشركات "الخضراء" وتقول إن استخدام البلاستيك الحيوي ممكن للمساعدة في خفض الضرائب على الشركات التي ترغب في إثبات أنها تتمتع بـ"وعي اجتماعي".

ومنذ أن فكرت "يلماز" في تحويل نواة الزيتون إلى بلاستيك إلى الآن قطعت بالفعل شوطاً كبيراً ابتدأ يوم ألهمها والدها بهذا البحث إذ كان يعاني من مشاكل في معدته، وراح يبتلع نوى الزيتون معتقداً أنها ستشفيه. فقررت "يلماز" البحث في الفوائد الفعلية للنوى بواسطة مختبر للهواة أقامته في شقة كانت تتقاسمها مع أصدقائها في الجامعة، وأطلقت بحثها الذي اكتسب زخماً بعد حصولها على جائزة عام 2019، وواصلت تأسيس شركتها الخاصة.

وتوفر الشركة المواد الخام لعدد من الصناعات باستخدام مخلفات الزيتون التي يتم تحويلها إلى بلاستيك قابل للتحلل. وتُستخدم مادة البوليمر في مجموعة متنوعة من مجالات الإنتاج، بدءاً بالإلكترونيات وتغليف المواد الغذائية وإنتاج فراشي الأسنان إلى علّاقات المعاطف وأواني الزهور. وتعمل يلماز بالشراكة مع شركة نسيج لإنتاج البوليمرات كما يتم الجمع بين نفايات الزيتون وغيرها من المخلفات الغذائية لتصنيع "جلد نباتي" يحتوي على 70% من المواد الطبيعية، وهي أعلى نسبة في العالم.

وتبدأ المواد الخام التي تنتجها الشركة في التحلل في غضون 3 أشهر بمجرد التخلص منها وفي غضون عام تقريباً، تتحلل تماماً.

وفي حديثها أمام الصحافة المحلية يوم الإثنين أوضحت "يلماز" أن النفايات الناتجة عن معالجة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون تصل إلى 500 ألف طن كل عام في تركيا و 6 ملايين طن في العالم. وأن التخلص من الثفل يتم عادةً عن طريق الحرق، وهي طريقة تسبب انبعاثات أول أكسيد الكربون 12 مرة أعلى من الفحم. وأضافت أن ممارسة حرق الثفل تساهم في الانبعاثات التي تؤثر على طبقة الأوزون، لكن مع الممارسة الجديدة سيتم تنظيم التخلص منها قريباً. وقالت: "هذا منتج ثانوي عديم الفائدة يضر بالبيئة، لكن لدينا فرصة لتحويله إلى مادة مفيدة".

كذلك تمكن البروفيسور "ناظم شاكر أوغلو" من جامعة غازي عنتاب في تركيا من العثور على استخدام جديد لنوى الزيتون في بلد غني بإنتاج الثمرة المباركة، إذ قام أستاذ علم الأحياء مؤخراً بتحويل النوى إلى نكهة جديدة للقهوة التركية التقليدية.

وقال "شاكر أوغلو" إن القهوة العشبية الخالية من الكافيين من شأنها أن تساعد أيضاً الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وتوفر خياراً جديداً لأولئك الذين لا يستطيعون شرب القهوة العادية. وصرح للإعلام يوم السبت أن نوى الزيتون لها طعم مر، لكن القهوة التي تحتوي أيضاً على القرفة وزيت التربنتين، تزيل هذا الطعم المر مع الحفاظ على نسبة عالية من مسحوق الزيتون.