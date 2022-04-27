من تركيا إلى جميع أنحاء العالم.. رحلة مذهلة لطائر جارح يحمل جهاز تتبع

ذهل العلماء الأتراك من الرحلة الطويلة لطائر جارح محمل بجهاز تتبع ثُبت عليه عام 2020.

فعلى مدى العامين الماضيين، قام الطائر برحلة تكاد لا تصدق قاطعاً حوالي 29.000 كيلومتر من آسيا الوسطى وصولاً إلى إفريقيا، وذلك كجزء من مسار هجرته المعتاد. وتم اكتشاف رحلته التي امتدت إلى 13 دولة بواسطة جهاز تعقب ثبته علماء أتراك في ولاية إغدير الشرقية.

وقام العلماء بتثبيت جهاز التتبع على الطائر كجزء من بحث حول تحليق الطيور أجري بالتعاون بين جامعة كوتش في إسطنبول وجامعة يوتا الأمريكية وكذلك المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزهات الوطنية في إغدير وجمعية كوزي دوغا.

وبمجرد توصيل جهاز التعقب بساق الطائر، تم إطلاقه مرة أخرى في الطبيعة وتتبع العلماء نمط هجرته الطويلة.

وعند إطلاقه حلق الطائر الجارح فوق أرمينيا وجورجيا وروسيا وقضى الصيف في دولة كازاخستان في آسيا الوسطى، وهي موئل تكاثره الطبيعي.

ومع انتهاء الصيف، حلق فوق الأراضي التركية ليوم واحد ثم عبر إلى سوريا حيث أمضى شهراً هناك. بعد ذلك طار من جديد متجهاً إلى دولة نيجيريا في غرب إفريقيا، عبر عدة دول في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك الأردن وإسرائيل ومصر والسودان وتشاد والكاميرون. وقضى الطائر الجارح شتاء عام 2022 بأكمله في دوسومان بنيجيريا، ثم انطلق شمالاً مرة أخرى. وهو يحلق حالياً فوق مصر ومن المتوقع أن يشق طريقه في النهاية إلى كازاخستان.

ووفقاً لبيانات جهاز التعقب المثبت على ساقه، قطع الطائر مسافةً تبلغ حوالي 29.000 كيلومتراً خلال فترة هجرته التي استمرت عامين، وحلق بارتفاع يصل إلى 3.011 متراً، بمتوسط سرعة 86 كيلومتراً في الساعة.