مستشفى الحيوانات في أنقرة يخدم الآلاف منها كل عام

يعد مستشفى الحيوانات في أنقرة واحداً من أكبر مستشفيات الحيوانات في تركيا، وهو يوفر شريان الحياة لحوالي 35.000 حيوان كل عام يتم نقلها من جميع أنحاء البلاد إليه.

ويتميز مستشفى الحيوانات التابع لكلية الطب البيطري بجامعة أنقرة بالعاصمة التركية، بسجل حافل في مساعدة آلاف الحيوانات التي تعاني من الإصابات والأمراض كل عام.

وتم افتتاح هذا المستشفى الحيوي عام 1933 في مبنى تاريخي، وهو يتفوق على أقرانه في جميع أنحاء تركيا بما يقدمه من خدمات وبما يضمه من موظفين ذوي اختصاصات متنوعة.

ويتربع المستشفى على مساحة 8000 متر مربع في منطقة ألطن داغ بالعاصمة التركية، وهو يمثل تراثاً ثقافياً ومنارة أمل للحيوانات من جميع الأنواع مع خدمات الطوارئ على مدار الساعة. ويعمل على أساس المواعيد فقط في الفروع التي تقدم خدمات في الجراحة العامة وجراحة العظام وأمراض العيون وطب الأعصاب وصحة الأم والطب الباطني والصحة الإنجابية وأمراض القلب والعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والعلوم السلوكية والتحصين. كما يتميز المستشفى أيضاً بخيارات الجراحة المتنوعة التي يحتوي عليها.

وفي حديثه حول مرافق المستشفى وخدماته أجراه يوم الخميس، قال البروفيسور المساعد أويتون أوكان شينيل كبير الأطباء في المستشفى، إن أعضاء هيئة التدريس والمستشفى هم الأقدم بين الجامعات في العاصمة. وأوضح أنهم تحولوا مؤخراً إلى نظام المواعيد عبر الإنترنت، على غرار نظام المواعيد للمرضى البشر الذي تديره وزارة الصحة، لتخفيف العبء عن الموظفين. مضيفاً أنهم يقدمون خدماتهم إلى حوالي 10.000 حيوان كل عام ممن تتطلب حالتهم رعاية طارئة، إلى جانب الحيوانات المريضة في الحالات غير الطارئة.

وصرح أن "المشاكل الصحية للحيوانات لا تختلف كثيراً عن البشر، وأنهم مثل البشر لديهم الحق في الحصول على رعاية صحية جيدة".

وقال شينيل إن لديهم طاقماً من حوالي 100 طبيب بيطري يعملون في 13 فرعاً مختلفاً، وأنهم يخدمون في مجموعة متنوعة من غرف الجراحة والعلاج المصممة خصيصاً لأنواع مختلفة من الحيوانات، إلى جانب مراكز التشخيص والمختبرات.

يذكر أن جذور مستشفى الحيوانات تعود إلى الطب البيطري في العصر العثماني، حيث كان يتركز في إسطنبول عاصمة الإمبراطورية العثمانية. وتم إطلاق التعليم الطبي البيطري رسمياً لأول مرة في إسطنبول عام 1842 بهدف تدريب الأطباء البيطريين العسكريين في وقتٍ كان فيه استخدام الخيول شائعاً في الجيش. وكانت العيادات والفصول الطبية البيطرية الأولى جزءاً من المدارس العسكرية قبل أن يتم نقلهم إلى الحرم الجامعي عام 1909، تحت اسم "المدرسة البيطرية العسكرية". وحصلت المدرسة لاحقاً على تعريف مدني في السنوات الأولى من جمهورية تركيا، وتم نقل مستشفى الحيوانات في المدرسة إلى أنقرة عام 1933.