لزيادة الوعي حول تغير المناخ .. مركب شراعي تركي يقوم بجولة تشمل سواحل البلاد

وصل البحاران التركيان "مراد تان" و"إمرة ديار" اللذان انطلقا من بلدة هوبا الواقعة على البحر الأسود شمال شرق تركيا قبل 13 يوماً على متن مركب شراعي، إلى مدينة جيشمة الواقعة على بحر إيجة يوم الخميس. ويهدف البحاران من خلال جولتهما بمركب يعمل بطاقة الرياح النظيفة إلى رفع مستوى الوعي حول تأثير تغير المناخ.

ومن المقرر أن تنتهي جولة البحارين بميناء أرسوز وهي بلدة تابعة لولاية هطاي الجنوبية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في تركيا.

وقد سافر الثنائي عبر البحر الأسود وبحر مرمرة وقطعا نصف رحلتهما في بحر إيجه، وذلك مع اجتناب استخدام محرك القارب بل استفادا فقط من طاقة الرياح والطاقة المنتجة من الألواح الشمسية المثبتة على القارب.

وتهدف الجولة بهذه الطريقة إلى زيادة الوعي بشأن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والطبيعة المتضررة بالبصمة الكربونية، لتشجيع الناس على استخدام موارد الطاقة الصديقة للبيئة. كما اتبع الثنائي أيضاً نظاماً غذائياً يعتمد بشكل صارم على الأطعمة العضوية أثناء رحلتهما. وهما يقومان بجمع عينات المياه من البحار التي سافرا عبرها، لإرسالها لتحليل التلوث بمجرد الانتهاء من الرحلة.

وسينتهي إبحار الفريق الذي يبلغ حوالي 1600 ميل بحري بحلول الأسبوع المقبل إذا استمرت الظروف المناخية المناسبة، مثل هبوب الرياح القوية في الاتجاه الصحيح.

وقد رحب "أوتكو غومروكجو" رئيس بلدية مدينة "جيغلي" التابعة لولاية إزمير بالرجلين، مبتهجاً بأنه هو من أعطى الفكرة لهما. وانضم "غومروكجو" وهو أيضاً سفير أوروبا لميثاق المناخ و"أكرم أوران" رئيس بلدية جيشمة إلى فرقة موسيقية تابعة للبلدية ومجموعة من السكان المحليين للترحيب بتان وديار.