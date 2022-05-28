مستشفى حكومي في إسطنبول يقدم الرعاية الوقائية للأطفال قبل أن يمرضوا

يرافق الأهل عادة أطفالهم إلى المستشفى عندما يمرضون. لكن مستشفى حكومي في سلطان غازي في إسطنبول، يقدم الرعاية الوقائية لهم ويعتني بهم دون أن يمرضوا.

ويوفر مستشفى سلطان غازي حسكة للتدريب والبحوث في قسم طب الأطفال، عيادة خارجية خاصة لمتابعة صحة للأطفال حتى سن الخامسة فيما يتعلق بالتغذية والرضاعة الطبيعية والاستشارات المرتبطة بالنوم وخدمات التطعيم مجاناً.

وفي معرض حديثه للإعلام المحلي قال الطبيب الأخصائي محمود جانر أوز المسؤول عن العيادات الخارجية، إنهم يتابعون صحة الأطفال بشكل روتيني.

وأضاف: "يجب أن يستفيد جميع الأطفال من هذه الخدمة، فمتابعة الأم والطفل منذ بداية الحمل لها أهمية كبيرة في تربية أجيال صحية. لذلك نقوم بإجراء فحوصات ومتابعة روتينية للتركيز على حالتهم". موضحاً أنهم يخدمون حوالي 30 طفلاً يومياً في العيادة.

وقال: "يتم فحص الأطفال حديثي الولادة في العيادات الخارجية في الشهر الأول بعد الولادة. ونبدأ منذ ذلك الحين في مراقبة صحتهم. وأولويتنا هي التأكد من أن الأطفال يتغذون فقط بالرضاعة الطبيعية خلال الأشهر الستة الأولى. كما نقدم خدمات استشارية للرضاعة الطبيعية والاسترخاء أثناء الرضاعة في مراكز الإرضاع لدينا والتي تتكامل مع عيادتنا الخارجية ".

مضيفاً أنهم يتابعون التطعيمات الروتينية وغير الروتينية للأطفال. وأن جميع الأطفال الذين يتقدمون إلى العيادات تتم مراقبة وزنهم وطولهم ونمو محيط رأسهم.

وقال: "إذا لزم الأمر، فإننا نقدم استشارات غذائية مع اختصاصيي تغذية الأطفال بعد الرضاعة الطبيعية. كما نقوم بإجراء متابعة مفصلة للنمو العصبي للأطفال أثناء كل فحص". وأشار إلى أنهم يطبقون اختبارات فحص نمو الطفل بمساعدة متخصصين على فترات منتظمة.

وأضاف: "الأطفال لا يأتون إلينا عندما يمرضون فحسب، بل للمراقبة الدورية والوقائية دون أن يمرضوا أيضاً. نحن نقوم بتقييمهم مسبقاً حتى لا يواجهوا أية مشاكل كما نقيم الأمراض المحتملة المنقولة وراثياً ونجري دراساتنا من خلال إدراج جميع الخدمات الوقائية".

موضحاً أن رفاهية الأم تعني في الأساس رفاهية الطفل وأن "الظروف البيئية المعاكسة التي تتعرض لها الأم الحامل ترتبط ارتباطًا مباشراً برفاهية الطفل". بالإضافة إلى ذلك، تعمل عيادات الأطفال على زيادة الدعم الاجتماعي للأمهات وتقليل القلق والوقاية من الاكتئاب أو التأكد من التشخيص المبكر له.

وشدد الاخصائي على أهمية استفادة الأطفال من الخدمات الصحية الوقائية دون أن يمرضوا، وأنه يجب على جميع الأطفال دون سن الخامسة زيارة العيادة.