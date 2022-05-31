لحياة جديدة.. تركيا توفر علاجاً احترافياً مجانياً لمدمني التدخين

تحتفل أوزلام تكين وعيسى بلبل باليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف اليوم الثلاثاء. ويثبت مدمنو التدخين لفترة أربعة عقود بإقلاعهم عنه، أنه يمكن التخلص من هذه العادة التي تودي بحياة الآلاف كل عام، بمساعدة العلاج.

وكان بلبل البالغ من العمر 61 عاماً وتكين البالغة من العمر 54 عاماً فشلا في كبح عادة التدخين أو التخفيف منها لسنوات، قبل أن يتقدما بطلب إلى عيادة للإقلاع عن التدخين في العاصمة أنقرة تقع في مستشفى غولهانة للتدريب والبحوث التابع لجامعة العلوم الصحية، وهي واحدة من بين عدد من مرافق الرعاية الصحية التي تقدم علاجاً خاصاً للمدمنين.

وتمثل المساعدة الطبية الاحترافية المجانية في تركيا الخيار الوحيد للعديد من المدمنين، وخاصة أولئك الذين بدأوا بممارسته في وقت مبكر من حياتهم.

وفي حديثه مع وسائل الإعلام المحلية يوم الإثنين قال بلبل بحسرة:"لقد بدأت محاولة الإقلاع عن التدخين لأول مرة منذ 5 سنوات ولكني لم أستطع" مؤكداً أنه بمساعدة الأطباء استغرق شهرين فقط حتى توقف عن التدخين. وأشار إلى أنه "هناك فرق كبير حقاً بين محاولة القيام بذلك بنفسك وبين رؤية محترف، لأن نصائح الأطباء والمحادثات التحفيزية ساعدتني كثيراً".

وأوضح أن إنهاء الإدمان مهد الطريق لـ "تغييرات كبيرة" في حياته، إذ صار بإمكانه صعود السلالم دون أن تنقطع أنفاسه كما بدأ يمارس رياضة المشي ووصلت خطواته اليومية الآن إلى حوالي 10.000 خطوة بعد أن كان لا يقوى على السير أكثر من 3000 خطوة. علاوة على ذلك، حسّن الإقلاع عن التدخين حياة من حوله، بما في ذلك زوجته التي كانت تخشى أن تقع ضحية الأمراض الناجمة عن التدخين السلبي، وحفيده الذي لطالما اشتكى من رائحة سيجارته. وقال:"كنت أخجل من وجودي بالقرب من حفيدي بسبب الرائحة. والآن لم أعد أدخن بالقرب منه ولكني ما زلت أشعر بالذنب. إنه سعيد الآن لتوقفي عن التدخين".

أما أوزلام تكين فقد حاولت التخلص من هذه العادة عدة مرات لكنها لم تنجح في كل محاولاتها. واعترفت تكين وهي مريضة بالسرطان أن تدخينها يؤثر بالسلب عليها أكثر. وقالت:"كنت أعاني من مشاكل في القلب وكان أنفاسي غير منتظمة وكنت غير قادرة على التذوق أو الشم بشكل صحيح". ومع تزايد شكواها قررت الذهاب إلى العيادة مدفوعةً بكلمات حفيدتها البالغة من العمر 8 سنوات التي أخبرتها ذات يوم أنها لا تريدها أن تموت وطلبت منها الإقلاع عن التدخين. فقطعت لها وعداً بذلك.

وأكدت تكين أن زيارة الطبيب لمدة 40 دقيقة أقنعتها بأنها تستطيع الإقلاع عن هذه العادة المدمرة للصحة، إذ أخبرها المختص كيف يمكنها تغيير عاداتها المتعلقة بالتدخين، ومن ثم بدأت في تناول الأدوية للإقلاع عنه.

وقالت تكين بندم: "لقد حسنت حياتي. صرت الآن أوفر المال الذي كنت أنفقه على السجائر وصرت أستطيع التنفس بسهولة. وبدأت أشعر بطعم القهوة والشاي بشكل أفضل بكثير. لقد اعتدت أن أنظر للتدخين على أنه يخفف من مشاكلي، لكنني لم أعد أراه الآن أداة لحل المشكلات. أنا آسفة فقط لعدم القيام بذلك في وقت سابق".

وتوصي تكين جميع المدخنين بعدم تأجيل قراراتهم للإقلاع عنه قائلةً: "الحكومة تعطيكم دعماً هائلاً. ويمكنكم الحصول على دواء مجاني والأطباء مهتمون جداً بمساعدتكم".

من جانبه قال الأستاذ المساعد يعقوب أرسلان وهو طبيب في العيادة، إنهم يقدمون كافة أنواع المساعدة للأشخاص الذين يعتزمون الإقلاع عن التدخين. موضحاً أن الأمراض المرتبطة بالتدخين تقتل أكثر من 100 ألف شخص كل عام. وأن هذا الرقم مرتفع جداً إذا ما قورن بـ 98.000 شخصاً ماتوا بسبب كوفيد-19 في تركيا خلال عامين.

وأضاف أرسلان أن علاج إدمان التدخين يتطلب نهجاً متعدد الجوانب ضد "الإدمان الجسدي والنفسي والاجتماعي"، ويحتاج إلى تقديم علاج يتعامل مع هؤلاء الثلاثة في نفس الوقت. ويجب أن يكون المدخنون على اطلاع جيد بهذه العملية. موضحاً أن المراقبة المنتظمة للمدخنين خلال فترة العلاج تزيد من فرص النجاح.

وتمكنت تركيا من الحد من معدلات التدخين من خلال فرض حظر تاريخي على التدخين في الأماكن المغلقة عام 2008، بعد أن كان يُسمح به في السابق حتى في المستشفيات. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 15 مليون شخص يدخنون بانتظام وفقاً للإحصائيات الأخيرة.

وعلاوةً على حظر التدخين في الأماكن المغلقة، نفذت الحكومة جميع الخيارات المتاحة للقضاء على الإدمان، من تقديم العلاج المجاني للمدمنين إلى فرض ضرائب باهظة على منتجات التبغ. ومع ذلك، أدت الضرائب التي رفعت سعر أرخص علبة سجائر إلى حوالي 23 ليرة تركية، إلى زيادة عدد المدخنين الذين باتوا يتجهون إلى السجائر المهربة أو السجائر الملفوفة يدوياً بتبغ مباع بشكل قانوني أو غير قانوني.

هذا وتدير وزارة الصحة خطاً ساخناً للمدمنين ساعد 40% من المتصلين على التغلب على هذه العادة العام الماضي.

وتظهر أرقام منظمة الصحة العالمية أن 31% من الوفيات بين الرجال في تركيا، تنجم عن أمراض يسببها التدخين في حين أن هذا المعدل هو 12% للنساء. وفي كل عام يموت حوالي 83.000 شخص في البلاد من أمراض مرتبطة بالتدخين.