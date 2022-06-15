القمر العملاق يشع على الكرة الأرضية ببهائه

من إسطنبول وبيجين إلى فرانكفورت ونيويورك، تمكن عشاق السماء من الاستمتاع بظهور القمر العملاق في الأفق في مشهد فلكي مبهر.

ظهر القمر المكتمل أضخم من المعتاد وفي بعض الأحيان بلون برتقالي خفيف في سماء الكرة الأرضية.

ووصل القمر إلى مرحلة الاكتمال يوم الثلاثاء في ظاهرة تعرف باسم القمر العملاق لقربه من الأرض. ويشار إليه أيضا باسم "قمر الفراولة" لاكتمال القمر في وقت حصاد الفراولة.

وفي فرانكفورت، ارتفع القمر العملاق خلف أفق الحي المصرفي بالمدينة الألمانية، وفي بيجين ظهرت زخارف الأسطح في المدينة المحرمة التي تصور الوحوش المقدسة باللون الأسود في ظل القمر.

أضاء القمر أيضا تمثال الحرية بمدينة نيويورك، وأضاء أعمدة معبد بوسايدون القديم في كيب سونيون جنوب أثينا باليونان.