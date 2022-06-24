مصفف شعر تركي يحقق أحلام الأطفال المرضى بشعر مستعار شبيه بالطبيعي

على غرار مصفف الشعر البريطاني الذي يقدم قصات شعر مجانية "لعملائه" المشردين، قام مصفف شعر تركي يبلغ من العمر 28 عاماً من سكان العاصمة أنقرة، بصنع باروكات مجانية من الشعر الذي يتبرع به الناس لمرضى السرطان والأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى تسبب تساقط الشعر.

ويساعد "ياسين كيرازلي" الذي يصنع الشعر المستعار منذ عام 2015، في تحقيق حلم الأطفال الذين فقدوا شعرهم الطبيعي لأسباب مختلفة، كما يقبل المصفف الشاب تبرعات الشعر من عملائه، ثم يجري عليه عدة عمليات قبل أن يصنع منه باروكات مخصصة لقياسات رأس الأطفال.

وقد صنع حتى الآن ما يقرب من 180 باروكة للأطفال المحتاجين وهو مستمر في صنع المزيد في المستقبل.ويجذب عمل "كيرازلي" الكثير من الاهتمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث صار العديد من الأطفال يرسلون له رسائل نصية يطلبون فيها الشعر المستعار، ومن بينها رسالة من الفتاة السورية "هيلا" بركات البالغة من العمر 8 سنوات، قالت فيها "أتمنى لو كان لدي شعر أيضاً".

وتعاني "هيلا" من اضطراب وراثي يسبب الصلع منذ الولادة.

وعبر "كيرازلي" عن مشاعره حول ما يقوم به من عمل نبيل قائلاً:"المرة الأولى التي فكرت فيها في صنع شعر مستعار كانت عندما أراد مني أحد العملاء أن أحلق رأس ابنته الصغيرة بالكامل، لقد أثر في ذلك بعمق ومنذ ذلك الحين، بدأت في صنع الباروكات للأطفال الذين يعانون من الصلع بسبب المرض، لقد مرت 7 سنوات الآن وأشعر أن هذا العمل رائع وأنام مرتاح البال".

وأعرب عن سعادته بالقيام بهذا المشروع الذي بدأه لمنح الأطفال المرضى بعض الأمل، وقال:"أتمنى ألا يعاني الأطفال من فقدان شعرهم الطبيعي لكن إن حدث ذلك، أريدهم أن يخرجوا بحرية دون الشعور بالخجل، والحمد لله، هناك الكثير من الأشخاص الطيبين الذين يريدون التبرع بشعرهم، ما يمكنني من تحقيق أحلام المزيد من الأطفال".