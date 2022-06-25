مؤسسة "سوسيال بن" التركية تكتشف مواهب الأطفال المحرومين وتقدم لهم تعليماً مميزاً

على مدى 15 عاماً قامت مؤسسة "سوسيال بن" SosyalBen التركية باكتشاف وتشكيل مواهب الأطفال المحرومين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 13 عاماً، وقدمت لهم تعليماً جيداً ومميزاً.

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وفي معرض حديثها مع وسائل الإعلام المحلية تحدثت "إيجة جيفتجي" المديرة المؤسسة للمنشأة، عن الأثر الذي أحدثته في حياة عدد لا يحصى من الأطفال بتاريخها الممتد 15 عاماً، وكيف بدأت قصتها في ريادة الأعمال ومشاريعها المستقبلية كرائدة أعمال اجتماعية وقائدة للتأثير الاجتماعي.

وقالت إن حلمها بتأسيس "سوسيال بن" يعود لسنوات عندما كانت طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 14 عاماً، وأنها تعرفت على مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية عندما كانت في الجامعة.

وأضافت "جيفتجي":"بدأت رحلتي أولاً بانضمامي إلى العمل التطوعي والمجتمع المدني" موضحةً أنها تحولت لاحقاً إلى ريادة الأعمال الاجتماعية لتأمين دخل مادي ضروري لاستمرار أنشطتها، بصرف النظر عن التبرعات والرعاية.

وكان أول عمل ميداني لها في مركز للشباب في ولاية شانلي أورفا جنوب شرق البلاد، بالقرب من الحدود السورية، بعدما قامت بالصعود على خشبة المسرح واستخدام مهاراتها الفنية بالعزف على آلة الكمان، فحظيت بالثناء والتشجيع وأدركت حينها أنها بالرغم من عدم تفوقها الدراسي، لكنها تمتلك حساً فنياً يمكّنها من النجاح، مشيرة إلى أن رحلتها "كانت عبر آلة الكمان".

لكن هذا الإدراك سبب لها أيضاً عدم ارتياح وبدأت تفكر بما سيحدث للأطفال الآخرين الذين لا يدركون ذلك، ومن هنا ولدت فكرة إنشاء "سوسيال بن".

وحول تأثير المؤسسة على الأطفال قالت "جيفتجي": "نحن في سوسيال بن نكتشف ونقوي ونوجه مواهب الأطفال المحرومين اقتصادياً الذين لا يستطيعون الوصول إلى تعليم جيد من خلال 8 ورشات عمل أساسية. ونقوم بذلك في تركيا والعديد من البلدان المختلفة حيث يصعب الوصول إلى التعليم الجيد" مضيفةً أن التطوع يُنظر إليه دائمًا على أنه شيء "يقدمه" المتطوع، ولكنه في الحقيقة هو شيء يتعلم منه أكثر من أي مجال آخر.

وأشارت إلى أن أحد أبرز القضايا التي تُؤخذ بعين الاعتبار أثناء تنفيذ أنشطة المؤسسة هو الاستدامة وذلك "لضمان حصول الأطفال على تعليم جيد واستمراريته" وأنه يجب أن يكون هناك نظام من حيث المشاركة والتمويل، ومن أجل هذا الهدف توجهت نحو ريادة الأعمال الاجتماعية وأنشأت متجر "سوسيال بن" وأكاديمية "سوسيال بن" وهيكل ريادة الأعمال الاجتماعية بالكامل في المؤسسة.

وكانت الصعوبة الأكبر التي واجهتها عند الدخول في ريادة الأعمال الاجتماعية، هي الأساس القانوني لهذا المفهوم لأنه لم يكن معمولاً به في بعض البلدان "هذا يخلق تحدياً للمنظمات غير الحكومية وفي الوقت نفسه يعد من أكبر العقبات التي تعيق تنمية القطاع، حيث لا يزال التعرف على هذا المفهوم وتسميته يتم على أساس ثقافي في الكثير من البلدان".

وأضافت: "لذلك قررنا مواصلة عملنا ككيان قانوني ومؤسساتي".

الحفاظ على النسيج الثقافي

وتؤمن "جيفتجي" إيماناً راسخا بتكافؤ الفرص للجميع عندما يتعلق الأمر بالتعليم. وقالت:"الشيء المهم مع توفير تكافؤ الفرص هو جمع كل الأنماط الجغرافية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. لكن مع الأسف يتم التركيز فقط على نمط واحد ومحاولة تنفيذه فعلى سبيل المثال، نركز على الوصول إلى الإنترنت في المدارس، ولكن بهذه الطريقة نفقد أحياناً النسيج الثقافي لتلك القرية أو المدينة أو البلدة". مضيفةً أن الوصول إلى التعليم كان على جدول الأعمال في جميع أنحاء العالم من قبل "ولكن الآن أصبح التعليم الجيد في المقدمة".

وأكدت على أن مسؤولية توفير فرص متكافئة في التعليم لا تقع على عاتق المعلمين أو أولياء الأمور أو الحكومة فحسب، بل تقع على عاتق الجميع.

وسلطت الضوء على أن "سوسيال بن" ستحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها عام 2023، ووصفت المؤسسة بأنها "منظمة غير حكومية للجيل الجديد بسبب أعمار المشاركين والمستهدفين وهوية المؤسسة".

وكشفت النبأ السار عن إضافة ورشة زراعية إلى 8 ورشات عمل، لتعليم الأطفال أهمية الزراعة والإنتاج.

وقالت إنه من المثير أيضاً أن تكون قادراً على التحدث من تركيا إلى العالم:"لقد فعلنا ذلك في أماكن مختلفة لمدة 15 عاماً، لكننا الآن نستعد للقيام بذلك بشكل مؤسساتي بعد أن أنشأنا مقراً في بروكسل".

وأعربت عن أملها بمواصلة العمل من قلب أوروبا إلى العالم لتمكين الشباب ودفع قادة التأثير الاجتماعي الجدد نحو الأمام، وذلك كمنظمة غير حكومية تركية وقائدة للتأثير الاجتماعي.

بقلم: BURCU ÇAKMAK